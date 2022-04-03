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Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Dorukhan Toköz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Tymoteusz Puchacz geçiyor.
Domagoj Vida ile Anthony Nwakaeme arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Domagoj Vida. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Michy Batshuayi
Josef De Souza altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Anastasios Bakasetas, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.
Trabzonspor takımında Abdülkadir Ömür faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Anthony Nwakaeme için kalkıyor
Trabzonspor takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Abdülkadir Ömür kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Djaniny mücadelesinde hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.
Manolis Siopis, Can Bozdoğan tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Josef De Souza – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Josef De Souza, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Beşiktaş takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.
Welinton Silva, Anthony Nwakaeme tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Djaniny rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Manolis Siopis, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Can Bozdoğan tarafından faule maruz kalıyor.
Alex Teixeira ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Rıdvan Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.