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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 03 Nisan 20:00
36'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Dorukhan Toköz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    27'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Tymoteusz Puchacz geçiyor.

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    27'
    Faul | Beşiktaş

    Domagoj Vida ile Anthony Nwakaeme arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Domagoj Vida. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

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    26'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Michy Batshuayi

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Josef De Souza altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Abdülkadir Ömür faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt bayrağı Anthony Nwakaeme için kalkıyor

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    19'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Abdülkadir Ömür kullanacak.

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    16'
    Faul | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Djaniny mücadelesinde hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Beşiktaş

    Manolis Siopis, Can Bozdoğan tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Beşiktaş

    Josef De Souza – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Josef De Souza, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rachid Ghezzal

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Trabzonspor

    Welinton Silva, Anthony Nwakaeme tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Djaniny rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Beşiktaş

    Manolis Siopis, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Can Bozdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Beşiktaş

    Alex Teixeira ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Rıdvan Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
6
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
2
6
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Beşiktaş Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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