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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 02 Nisan 13:00
52'
İY: 0 - 2
0 2
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
39' Olarenwaju Kayode 44' Max Gradel

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    50'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    49'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    47'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Umut Nayir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    46'
    Faul | GZT Giresunspor

    Pedro Henrique, taç çizgisine yakın bir noktada Muhammed Gümüşkaya tarafından faule maruz kalıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olarenwaju Kayode çıkıyor ve yerine Pedro Henrique oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Olarenwaju Kayode faul yapıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Erdoğan Yeşilyurt.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Max Gradel

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Chiquinho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Olarenwaju Kayode Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Umut Nayir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    37'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Çiftçi.

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    37'
    Faul | GZT Giresunspor

    Muhammed Gümüşkaya - Hakan Arslan mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

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    36'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımı Muhammed Gümüşkaya ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Muhammed Gümüşkaya tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Aziz Behich ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Alexis Perez, Olarenwaju Kayode tarafından faulle durduruluyor. GZT Giresunspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Muhammed Gümüşkaya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Fousseni Diabate, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Max Gradel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Rakip ceza sahası önünde Mustapha Yatabare için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Hakan Arslan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Mamadou Diarra faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Hamidou Traore şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Fousseni Diabate faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Uğur Çiftçi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Umut Nayir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Aziz Behich, Olarenwaju Kayode tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Fousseni Diabate ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Fousseni Diabate, Uğur Çiftçi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fayçal Fajr.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Muhammed Gümüşkaya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Alexis Perez, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | GZT Giresunspor

    Muhammed Gümüşkaya ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | GZT Giresunspor

    Fredrik Ulvestad, Chiquinho tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fredrik Ulvestad.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

GZT Giresunspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
3
3
İsabetsiz Şut
7
4
Kurtarış
1
3
Korner
2
1
Faul
6
4
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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