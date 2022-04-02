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GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Umut Nayir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Pedro Henrique, taç çizgisine yakın bir noktada Muhammed Gümüşkaya tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olarenwaju Kayode çıkıyor ve yerine Pedro Henrique oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Olarenwaju Kayode faul yapıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
GZT Giresunspor takımından Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Golün asistini yapan isim Erdoğan Yeşilyurt.
Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Max Gradel
Chiquinho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GOL! Olarenwaju Kayode Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Umut Nayir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Çiftçi.
Muhammed Gümüşkaya - Hakan Arslan mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GZT Giresunspor takımı Muhammed Gümüşkaya ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Muhammed Gümüşkaya tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
GZT Giresunspor, Aziz Behich ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Alexis Perez, Olarenwaju Kayode tarafından faulle durduruluyor. GZT Giresunspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor takımından Muhammed Gümüşkaya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mustapha Yatabare penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Fousseni Diabate, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Max Gradel için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip ceza sahası önünde Mustapha Yatabare için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakan Arslan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor takımında Mamadou Diarra faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor takımından Hamidou Traore şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.
GZT Giresunspor takımında Fousseni Diabate faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Uğur Çiftçi.
GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Umut Nayir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.
Aziz Behich, Olarenwaju Kayode tarafından faulle durduruluyor.
GZT Giresunspor, Fousseni Diabate ile serbest vuruş kullanacak.
Fousseni Diabate, Uğur Çiftçi tarafından faule maruz kalıyor.
Mustapha Yatabare tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fayçal Fajr.
GZT Giresunspor takımında Muhammed Gümüşkaya faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Alexis Perez, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Muhammed Gümüşkaya ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
Fredrik Ulvestad, Chiquinho tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fredrik Ulvestad.
Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.