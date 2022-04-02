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Stadyum Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 02 Nisan 16:00
14'
0 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Dursun faul yapıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Serdar Dursun ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Serdar Dursun çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    12'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Silviu Lung ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | Fenerbahçe

    Olivier Kemen, ceza sahasına yakın bir noktada Miha Zajc tarafından faule maruz kalıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    10'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Bright Osayi-Samuel geçiyor.

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    10'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

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    9'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.

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    8'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Fenerbahçe

    Miguel Cardoso, Miha Zajc tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Mert Hakan Yandaş, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    6'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kim Min-Jae geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Diego Rossi, Olivier Kemen tarafından faulle durduruluyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Gustavo Campanharo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    5'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Abdulkadir Parmak ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Fenerbahçe

    Abdulkadir Parmak, Miha Zajc tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Olivier Kemen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Olivier Kemen.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Serdar Dursun önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Serdar Dursun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
4
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Fenerbahçe Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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