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Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımında Serdar Dursun faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Serdar Dursun ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Serdar Dursun çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Yukatel Kayserispor, Silviu Lung ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Olivier Kemen, ceza sahasına yakın bir noktada Miha Zajc tarafından faule maruz kalıyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Bright Osayi-Samuel geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile serbest vuruş kullanacak.
Miguel Cardoso, Miha Zajc tarafından faulle durduruluyor.
Mert Hakan Yandaş, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.
Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kim Min-Jae geçiyor.
Diego Rossi, Olivier Kemen tarafından faulle durduruluyor.
Gustavo Campanharo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor, Abdulkadir Parmak ile serbest vuruş kullanacak.
Abdulkadir Parmak, Miha Zajc tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Olivier Kemen.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Olivier Kemen.
Serdar Dursun önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Serdar Dursun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.