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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 03 Nisan 16:00
32'
2 0
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Göztepe
Göztepe
Sokol Cikalleshi 6' Oğulcan Ülgün 28'

Canlı Maç Anlatımı İttifak Holding Konyaspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Oğulcan Ülgün ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

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    28'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Kenan Piric kurtarıyor.

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    27'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Abdülkerim Bardakcı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nejc Skubic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Soner Aydoğdu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Korner | Göztepe

    Soner Aydoğdu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    Frikik | Göztepe

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Aytaç Kara kullanacak.

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    19'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Halil Akbunar, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durduruluyor. Göztepe, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Soner Aydoğdu kullanacak.

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    18'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Sokol Cikalleshi - Soner Aydoğdu mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Göztepe lehine faul kararı veriyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

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    16'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Cherif Ndiaye, taç çizgisine yakın bir yerde Nejc Skubic tarafından faulle durduruluyor.

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    14'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.

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    14'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Obinna Nwobodo, Abdülkerim Bardakcı tarafından faulle durduruluyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkerim Bardakcı geçiyor.

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    8'
    Faul | Göztepe

    Abdülkerim Bardakcı, Adis Jahovic tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

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    6'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Sokol Cikalleshi takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Aytaç Kara ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Hakem, Zymer Bytyqi tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinin orta yuvarlağa yakın bir noktasından Berkan Emir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkan Emir.

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    3'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Aytaç Kara, orta yuvarlağa yakın bir noktada Endri Cekici tarafından faule maruz kalıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkan Emir geçiyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Amir Hadziahmetovic – Cherif Ndiaye mücadelesinde hakem Erkan Özdamar, Göztepe lehine faul kararı veriyor.

İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
7
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İttifak Holding Konyaspor Göztepe Maç Kadroları

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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