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İttifak Holding Konyaspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
GOL! Oğulcan Ülgün ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Kenan Piric kurtarıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Abdülkerim Bardakcı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nejc Skubic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Soner Aydoğdu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımından Halil Akbunar sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Soner Aydoğdu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Aytaç Kara kullanacak.
Halil Akbunar, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durduruluyor. Göztepe, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Soner Aydoğdu kullanacak.
Sokol Cikalleshi - Soner Aydoğdu mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Göztepe lehine faul kararı veriyor.
Zymer Bytyqi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Cherif Ndiaye, taç çizgisine yakın bir yerde Nejc Skubic tarafından faulle durduruluyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.
Obinna Nwobodo, Abdülkerim Bardakcı tarafından faulle durduruluyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkerim Bardakcı geçiyor.
Abdülkerim Bardakcı, Adis Jahovic tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
GOL! Sokol Cikalleshi takımını öne geçiren golü atıyor.
Göztepe, Aytaç Kara ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Zymer Bytyqi tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinin orta yuvarlağa yakın bir noktasından Berkan Emir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkan Emir.
Aytaç Kara, orta yuvarlağa yakın bir noktada Endri Cekici tarafından faule maruz kalıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkan Emir geçiyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Amir Hadziahmetovic – Cherif Ndiaye mücadelesinde hakem Erkan Özdamar, Göztepe lehine faul kararı veriyor.