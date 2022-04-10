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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 10 Nisan 20:00
21'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    17'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Taylan Antalyalı ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Fenerbahçe

    Miha Zajc - Taylan Antalyalı mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

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    13'
    Frikik | Fenerbahçe

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Altay Bayındır kullanacak.

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    13'
    Faul | Galatasaray

    Miguel Crespo, korner bayrağına yakın bir noktada Kerem Aktürkoğlu tarafından faule maruz kalıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Berkan Kutlu sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Frikik | Galatasaray

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Marcao kullanacak.

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    11'
    Faul | Fenerbahçe

    Alexandru Cicaldau, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor.

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    9'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Crespo geçiyor.

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    8'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Patrick Van Aanholt orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

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    7'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miha Zajc ile serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    Faul | Galatasaray

    Serdar Dursun, Berkan Kutlu tarafından faulle durduruluyor.

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    6'
    Frikik | Galatasaray

    Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Fernando Muslera kullanacak.

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    5'
    Faul | Fenerbahçe

    Ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Victor Nelsson, Mert Hakan Yandaş tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Diego Rossi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'
    Faul | Galatasaray

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Ferdi Kadıoğlu, Ryan Babel tarafından faulle durduruluyor.

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    1'
    Frikik | Fenerbahçe

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Ferdi Kadıoğlu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
3
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Galatasaray Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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