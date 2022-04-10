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Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Taylan Antalyalı ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Miha Zajc - Taylan Antalyalı mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Altay Bayındır kullanacak.
Miguel Crespo, korner bayrağına yakın bir noktada Kerem Aktürkoğlu tarafından faule maruz kalıyor.
Galatasaray takımından Berkan Kutlu sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Marcao kullanacak.
Alexandru Cicaldau, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Crespo geçiyor.
Galatasaray takımında Patrick Van Aanholt orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Fenerbahçe, Miha Zajc ile serbest vuruş kullanacak.
Serdar Dursun, Berkan Kutlu tarafından faulle durduruluyor.
Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Fernando Muslera kullanacak.
Ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Victor Nelsson, Mert Hakan Yandaş tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımından Diego Rossi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Ferdi Kadıoğlu, Ryan Babel tarafından faulle durduruluyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Ferdi Kadıoğlu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.