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Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Nejc Skubic
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erik Sabo çıkıyor ve yerine Fernando Boldrin oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo, sarı kart görüyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile aradığı golü buldu.
Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Eren Albayrak ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen, sarı kart görüyor.
Çaykur Rizespor takımı Tyler Boyd ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Tyler Boyd tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan Ülgün, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Amilton hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımı Sokol Cikalleshi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut auta gidiyor.
GOL! Zymer Bytyqi takımını öne geçiren golü atıyor.
Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Papiss Cisse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Nejc Skubic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yannick Bolasie rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.