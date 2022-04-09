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Stadyum Çaykur Didi Hakem Ali Şansalan Maç Saati 09 Nisan 16:00
47'
İY: 1 - 1
1 1
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Yannick Bolasie 43'
26' Zymer Bytyqi

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    48'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    47'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Nejc Skubic

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    46'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erik Sabo çıkıyor ve yerine Fernando Boldrin oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo, sarı kart görüyor.

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    43'
    Gooolll | Çaykur Rizespor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile aradığı golü buldu.

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    43'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    41'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Eren Albayrak ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    39'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen, sarı kart görüyor.

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    37'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı Tyler Boyd ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Tyler Boyd tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan Ülgün, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Amilton hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımı Sokol Cikalleshi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    26'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Zymer Bytyqi takımını öne geçiren golü atıyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Papiss Cisse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Nejc Skubic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Yannick Bolasie rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
1
0
Korner
3
1
Faul
5
11
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

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