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Stadyum Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 10 Nisan 16:00
11'
0 1
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
3' Dimitrios Goutas (KK)

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Fayçal Fajr kullanacak.

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    6'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Max Gradel, Junior Caiçara tarafından faulle durduruluyor. Demir Grup Sivasspor, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    Kendi Kalesine Gol | Medipol Başakşehir

    GOL! Dimitrios Goutas yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Dimitrios Goutas için şanssız bir an.

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    3'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
1
Korner
0
2
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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