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Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Fayçal Fajr kullanacak.
Max Gradel, Junior Caiçara tarafından faulle durduruluyor. Demir Grup Sivasspor, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Dimitrios Goutas yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Dimitrios Goutas için şanssız bir an.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.