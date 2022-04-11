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Stadyum Antalya Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 11 Nisan 20:00
64'
İY: 3 - 1
4 1
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Haji Wright 16' Naldo 29' Haji Wright 35' Luiz Adriano 55'
38' Mame Diouf

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    63'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.

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    62'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Burak Öksüz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Luiz Adriano.

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    62'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sherel Floranus geçiyor.

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    62'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hakan Özmert çıkıyor ve yerine Andrea Poli oyuna giriyor.

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    61'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Alassane Ndao oyundan çıkarken Gökdeniz Bayrakdar oyuna giren isim.

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    61'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    60'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Ayoub El Kaabi oyundan çıkarken Dylan Saint-Louis oyuna giren isim.

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    60'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Doğukan Sinik, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faule maruz kalıyor.

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    60'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

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    59'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Yassine Benzia ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    59'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    56'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

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    56'
    Elle Oynama | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakan Özmert orta yuvarlağa yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

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    55'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Luiz Adriano tabelayı 4 - 1 olarak değiştiriyor.

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    55'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Alassane Ndao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Hakan Özmert faul yapıyor.

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    47'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Ruben Ribeiro, Luiz Adriano tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Alassane Ndao ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Munir Mohamedi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 3-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakan Özmert geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Luiz Adriano, Burak Öksüz tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright - Burak Öksüz mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Burak Öksüz, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Mame Diouf, Atakaş Hatayspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-1

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright, Fraport TAV Antalyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Onur Ergün ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Hakan Özmert, Mame Diouf tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Doğukan Sinik, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Naldo ile Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Adekugbe, Alassane Ndao tarafından faulle durduruluyor. Atakaş Hatayspor, ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sam Adekugbe.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Luiz Adriano - Yassine Benzia mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Ergün.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright Fraport TAV Antalyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Yassine Benzia ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahasında Luiz Adriano topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Rakip ceza sahası önünden Yassine Benzia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Yassine Benzia ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Onur Ergün arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fernando Martins. Ceza sahası sağ çağrazından Atakaş Hatayspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fernando Martins, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Onur Ergün tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Ruud Boffin, Ayoub El Kaabi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Yassine Benzia ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
7
4
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
3
3
Korner
2
4
Faul
8
8
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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