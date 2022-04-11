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Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Burak Öksüz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Luiz Adriano.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sherel Floranus geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hakan Özmert çıkıyor ve yerine Andrea Poli oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Alassane Ndao oyundan çıkarken Gökdeniz Bayrakdar oyuna giren isim.
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Ayoub El Kaabi oyundan çıkarken Dylan Saint-Louis oyuna giren isim.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Doğukan Sinik, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
Yassine Benzia ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Hakan Özmert orta yuvarlağa yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
GOL! Luiz Adriano tabelayı 4 - 1 olarak değiştiriyor.
Doğukan Sinik, gol pasını veren isim.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alassane Ndao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Hakan Özmert faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Ruben Ribeiro, Luiz Adriano tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Alassane Ndao ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Munir Mohamedi geçiyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maçın ilk yarısı 3-1 sonuçlanıyor
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakan Özmert geçiyor.
Luiz Adriano, Burak Öksüz tarafından faulle durduruluyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.
Haji Wright - Burak Öksüz mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Burak Öksüz, gol pasını veren isim.
GOL! Mame Diouf, Atakaş Hatayspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-1
Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güray Vural, gol pasını veren isim.
GOL! Haji Wright, Fraport TAV Antalyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
Atakaş Hatayspor, Onur Ergün ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ruben Ribeiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.
Hakan Özmert, Mame Diouf tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
Doğukan Sinik, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Fernando Martins, gol pasını veren isim.
GOL! Naldo ile Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sam Adekugbe, Alassane Ndao tarafından faulle durduruluyor. Atakaş Hatayspor, ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sam Adekugbe.
Luiz Adriano - Yassine Benzia mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Ergün.
GOL! Haji Wright Fraport TAV Antalyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Güray Vural, gol pasını veren isim.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Yassine Benzia ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahasında Luiz Adriano topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Haji Wright, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
Rakip ceza sahası önünden Yassine Benzia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor, Yassine Benzia ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Fernando Martins ile Onur Ergün arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fernando Martins. Ceza sahası sağ çağrazından Atakaş Hatayspor takımı oyuna başlayacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fernando Martins, sarı kart görüyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.
Onur Ergün tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ruud Boffin, Ayoub El Kaabi tarafından faule maruz kalıyor.
Yassine Benzia ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.