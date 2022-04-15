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Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Davide Biraschi hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ahmed Musa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.
Trabzonspor takımında Andreas Cornelius faul yapıyor.
Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dorukhan Toköz, Lucas Biglia tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.
Trabzonspor takımından Bruno Peres sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Derrick Luckassen ofsayta yakalanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kristijan Bistrovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Davide Biraschi - Yusuf Erdoğan mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Marek Hamsik, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.
Marek Hamsik topa eliyle müdahale ediyor.
Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefano Denswil geçiyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Aleksandar Pesic ile Edin Visca arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aleksandar Pesic. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Yusuf Erdoğan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Stefano Denswil ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
Kristijan Bistrovic ile Stefano Denswil arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kristijan Bistrovic. Ceza sahası sol çağrazından Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Hüseyin Türkmen oyundan çıkarken Yusuf Erdoğan oyuna giren isim.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Bruno Peres sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.