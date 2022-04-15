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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 15 Nisan 20:00
38'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Davide Biraschi hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    30'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.

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    30'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Andreas Cornelius faul yapıyor.

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    30'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    28'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    28'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Dorukhan Toköz, Lucas Biglia tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    25'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Derrick Luckassen ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    25'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Kristijan Bistrovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Davide Biraschi - Yusuf Erdoğan mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

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    20'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.

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    19'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    18'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Marek Hamsik, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

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    17'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Marek Hamsik topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefano Denswil geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    16'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Aleksandar Pesic ile Edin Visca arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aleksandar Pesic. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Yusuf Erdoğan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Stefano Denswil ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Kristijan Bistrovic ile Stefano Denswil arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kristijan Bistrovic. Ceza sahası sol çağrazından Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Hüseyin Türkmen oyundan çıkarken Yusuf Erdoğan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
1
Korner
3
1
Faul
3
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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