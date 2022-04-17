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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 17 Nisan 20:00
5'
0 0
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    2'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Can Bozdoğan geçiyor.

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    2'
    Elle Oynama | GZT Giresunspor

    Flavio orta saha çizgisine yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

GZT Giresunspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor Beşiktaş Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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