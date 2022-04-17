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GZT Giresunspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Can Bozdoğan geçiyor.
Flavio orta saha çizgisine yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.