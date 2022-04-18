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Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem Mustafa Filiz yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Benjamin Tetteh için kaldırdı.
Galatasaray takımından Taylan Antalyalı sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Godfred Donsah.
Galatasaray takımında Halil Dervişoğlu topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Rakip ceza sahası önünden Kerem Aktürkoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Kenan Özer sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Karim Hafez.
Patrick Van Aanholt – Kenan Özer mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erick Pulgar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kerem Aktürkoğlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdulsamed Damlu kurtarıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Philip Gameli hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Philip Gameli faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Benjamin Tetteh, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor adına Philip Gameli kullanacak.
Berkan Kutlu ile Philip Gameli arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Berkan Kutlu. Yarı alanın ortalarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ryan Babel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Okechukwu Azubuike ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erick Pulgar.
Okechukwu Azubuike - Kerem Aktürkoğlu mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Kerem Aktürkoğlu lehine faul kararı veriyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Patrick Van Aanholt kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Benjamin Tetteh yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Galatasaray takımından Omar Elabdellaoui sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ çaprazdan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.