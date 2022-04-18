SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum NEF Stadyumu Hakem Mustafa Kürşad Filiz Maç Saati 18 Nisan 20:00
31'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Hakem Mustafa Filiz yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Benjamin Tetteh için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Taylan Antalyalı sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Godfred Donsah.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Elle Oynama | Galatasaray

    Galatasaray takımında Halil Dervişoğlu topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Rakip ceza sahası önünden Kerem Aktürkoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Kenan Özer sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Karim Hafez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Galatasaray

    Patrick Van Aanholt – Kenan Özer mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erick Pulgar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdulsamed Damlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Philip Gameli hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Philip Gameli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Benjamin Tetteh, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor adına Philip Gameli kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Galatasaray

    Berkan Kutlu ile Philip Gameli arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Berkan Kutlu. Yarı alanın ortalarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ryan Babel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Okechukwu Azubuike ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erick Pulgar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Okechukwu Azubuike - Kerem Aktürkoğlu mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Kerem Aktürkoğlu lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Galatasaray

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Patrick Van Aanholt kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Elle Oynama | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Benjamin Tetteh yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Omar Elabdellaoui sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ çaprazdan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
1
Korner
2
1
Faul
5
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.