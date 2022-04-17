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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 17 Nisan 16:00
67'
İY: 2 - 0
3 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Doğucan Haspolat 11' Jackson Muleka 45' Jackson Muleka 63'

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Arijanet Muric ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Evren Eren Elmalı faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Jonas Svensson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Asist | Kasımpaşa

    Mamadou Fall, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Jackson Muleka tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Matias Vargas oyundan çıkarken Babajide Akintola oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt bayrağı Mamadou Fall için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tunay Torun çıkıyor ve yerine Rayane Aabid oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Penaltı Kaçtı | Kasımpaşa

    Kazanılan penaltıyı Florent Hadergjonaj kaçırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Younes Belhanda faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Mamadou Fall.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Britt Assombalonga tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Evren Eren Elmalı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Alper Uludağ ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joher Rassoul çıkıyor ve yerine Alper Uludağ oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Gökhan İnler oyundan çıkarken Britt Assombalonga oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Florent Hadergjonaj.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Kırmızı Kart | Adana Demirspor

    Mario Balotelli kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Tunay Torun

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Matias Vargas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Jackson Muleka ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Kasımpaşa

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Haris Hajradinovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Kasımpaşa

    Ceza sahası içerisindeki Jackson Muleka – Tayyip Talha Sanuç mücadelesinde hakem Kadir Sağlam, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Evren Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Yunus Akgün tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Kasımpaşa

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Tehlikeli Hareket | Adana Demirspor

    Tayyip Talha Sanuç tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Adana Demirspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip yarı alanın ortalarında Jackson Muleka topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Adana Demirspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Gökhan İnler kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Uros Spajic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yunus Akgün önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Joher Rassoul faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Joher Rassoul hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Kasımpaşa

    Gökhan İnler, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Kasımpaşa

    Joher Rassoul, Mamadou Fall tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Kasımpaşa

    Jonas Svensson, Evren Eren Elmalı tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Matias Vargas rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj ile Mario Balotelli arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Florent Hadergjonaj. Yarı alanın ortalarından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tarkan Serbest çıkıyor ve yerine Uros Spajic oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Doğucan Haspolat Kasımpaşa takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Ryan Donk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Jackson Muleka.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Ryan Donk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Mamadou Fall

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Yunus Akgün, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Tunay Torun tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
6
3
İsabetsiz Şut
9
2
Kurtarış
3
3
Korner
2
5
Faul
8
7
Ofsayt
4
3
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
1

Kasımpaşa Adana Demirspor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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