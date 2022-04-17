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Kasımpaşa - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor, Arijanet Muric ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Evren Eren Elmalı faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Jonas Svensson.
Mamadou Fall, gol pasını veren isim.
GOL! Jackson Muleka tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Matias Vargas oyundan çıkarken Babajide Akintola oyuna giren isim.
Ofsayt bayrağı Mamadou Fall için kalkıyor
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tunay Torun çıkıyor ve yerine Rayane Aabid oyuna giriyor.
Kazanılan penaltıyı Florent Hadergjonaj kaçırıyor.
Florent Hadergjonaj tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor takımında Younes Belhanda faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Mamadou Fall.
Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Britt Assombalonga tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Evren Eren Elmalı
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Alper Uludağ ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joher Rassoul çıkıyor ve yerine Alper Uludağ oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Gökhan İnler oyundan çıkarken Britt Assombalonga oyuna giren isim.
Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Florent Hadergjonaj.
Mario Balotelli kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Tunay Torun
Matias Vargas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarıyor.
GOL! Jackson Muleka ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.
Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Haris Hajradinovic kullanacak.
Ceza sahası içerisindeki Jackson Muleka – Tayyip Talha Sanuç mücadelesinde hakem Kadir Sağlam, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Evren Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yunus Akgün tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.
Tayyip Talha Sanuç tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Jackson Muleka topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Gökhan İnler kullanacak.
Kasımpaşa takımında Uros Spajic faul yapıyor.
Yunus Akgün önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yunus Akgün ofsayta yakalanıyor.
Adana Demirspor takımında Joher Rassoul faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında Joher Rassoul hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Gökhan İnler, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Joher Rassoul, Mamadou Fall tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.
Jonas Svensson, Evren Eren Elmalı tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.
Matias Vargas rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Florent Hadergjonaj ile Mario Balotelli arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Florent Hadergjonaj. Yarı alanın ortalarından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tarkan Serbest çıkıyor ve yerine Uros Spajic oyuna giriyor.
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.
GOL! Doğucan Haspolat Kasımpaşa takımını öne geçiren golü atıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ryan Donk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Golün asistini yapan isim Jackson Muleka.
Doğucan Haspolat altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ryan Donk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Mamadou Fall
Yunus Akgün, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
Adana Demirspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.
Doğucan Haspolat topa eliyle müdahale ediyor.
Kasımpaşa takımından Tunay Torun tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.