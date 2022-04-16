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Stadyum Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 16 Nisan 16:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Altay
Altay
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
40' Trezeguet

Canlı Maç Anlatımı Altay - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Tolga Ünlü sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.

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    45'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Penaltı!. Hakem, Trezeguet tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    40'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.

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    40'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Trezeguet Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

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    39'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.

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    39'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içerisinde Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mateusz Lis. Altay oyuna serbest vuruşla başlayacak.

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    37'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Tolga Ciğerci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    37'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Frikik | Altay

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Altay adına Martin Rodriguez kullanacak.

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    35'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    34'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Salih Uçan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Tolga Ciğerci şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    32'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mateusz Lis geçiyor.

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    32'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Trezeguet faul yapıyor.

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    30'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohammad Naderi.

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    30'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

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    29'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Trezeguet tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    22'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Sarper Saka yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Trezeguet için kaldırdı.

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    21'
    Faul | Altay

    Altay takımında Zeki Yıldırım faul yapıyor.

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    21'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Zeki Yıldırım hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    21'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Lucas Lima kullanacak.

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    18'
    Korner | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Altay

    Eric Björkander tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Mohammad Naderi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Salih Uçan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Altay

    Andre Poko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Leo Duarte kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Altay

    Danijel Aleksic, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Martin Rodriguez tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Tolga Ünlü ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ceyhun Gülselam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Daouda Bamba, orta yuvarlağa yakın bir noktada Alexandu Epureanu tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Altay

    Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Martin Rodriguez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Tolga Ciğerci ile Zeki Yıldırım arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tolga Ciğerci. Ceza sahası sol çağrazından Altay takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Altay Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Altay Altay
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
2
4
İsabetsiz Şut
1
6
Kurtarış
3
2
Korner
3
3
Faul
2
7
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Altay Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Altay Altay Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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