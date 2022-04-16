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Altay - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Altay takımından Tolga Ünlü sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.
Penaltı!. Hakem, Trezeguet tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.
GOL! Trezeguet Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.
Ceza sahası içerisinde Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mateusz Lis. Altay oyuna serbest vuruşla başlayacak.
Medipol Başakşehir takımından Tolga Ciğerci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Altay adına Martin Rodriguez kullanacak.
Altay takımından Martin Rodriguez Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
Salih Uçan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Tolga Ciğerci şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mateusz Lis geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Trezeguet faul yapıyor.
Altay takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohammad Naderi.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trezeguet tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem Sarper Saka yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Trezeguet için kaldırdı.
Altay takımında Zeki Yıldırım faul yapıyor.
Altay takımında Zeki Yıldırım hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Lucas Lima kullanacak.
Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Eric Björkander tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Altay takımından Mohammad Naderi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Salih Uçan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Andre Poko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Stefano Okaka rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Leo Duarte kullanacak.
Danijel Aleksic, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Martin Rodriguez tarafından faule maruz kalıyor.
Altay takımından Tolga Ünlü ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ceyhun Gülselam.
Daouda Bamba, orta yuvarlağa yakın bir noktada Alexandu Epureanu tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Martin Rodriguez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Tolga Ciğerci ile Zeki Yıldırım arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tolga Ciğerci. Ceza sahası sol çağrazından Altay takımı oyuna başlayacak.
Altay takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.