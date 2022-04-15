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Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Gustavo Campanharo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Carlos Ponck ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
İbrahim Akdağ ile Carlos Ponck arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu İbrahim Akdağ. Yarı alanın ortalarından Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.
Onur Bulut ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.
Yukatel Kayserispor takımında Joseph Attamah faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Papiss Cisse şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımından Eren Albayrak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Holmen.
Gedson Fernandes, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Joseph Attamah tarafından faulle durduruluyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Carlos Ponck geçiyor.
Gökhan Gönül, Mame Thiam tarafından faule maruz kalıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde Emrah Başsan ofsayta yakalanıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Eren Albayrak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tarık Çetin geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Gökhan Gönül.
Gustavo Campanharo, Tyler Boyd tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Majid Hosseini geçiyor.
Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Tyler Boyd ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Erik Sabo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Mert Çetin tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gustavo Campanharo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.
Yukatel Kayserispor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Gustavo Campanharo kullanacak.
Gustavo Campanharo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Yannick Bolasie tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mame Thiam, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.
Çaykur Rizespor, Tyler Boyd ile köşe vuruşu kullanıyor.
Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.
Tyler Boyd ile Mustafa Pektemek arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tyler Boyd. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.
Tyler Boyd, İbrahim Akdağ tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Sebastian Holmen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mustafa Pektemek ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.