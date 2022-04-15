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Stadyum Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 15 Nisan 20:00
37'
0 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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    35'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    32'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Gustavo Campanharo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Carlos Ponck ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    İbrahim Akdağ ile Carlos Ponck arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu İbrahim Akdağ. Yarı alanın ortalarından Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Onur Bulut ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    28'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Joseph Attamah faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Papiss Cisse şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Eren Albayrak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Holmen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Gedson Fernandes, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Joseph Attamah tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Carlos Ponck geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Gökhan Gönül, Mame Thiam tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde Emrah Başsan ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Eren Albayrak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tarık Çetin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Gökhan Gönül.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Gustavo Campanharo, Tyler Boyd tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Majid Hosseini geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Erik Sabo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Mert Çetin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gustavo Campanharo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Yukatel Kayserispor

    İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Gustavo Campanharo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Gustavo Campanharo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Yannick Bolasie tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mame Thiam, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Yukatel Kayserispor

    Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Tyler Boyd ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ile Mustafa Pektemek arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tyler Boyd. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Tyler Boyd, İbrahim Akdağ tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Sebastian Holmen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mustafa Pektemek ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor Çaykur Rizespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
0
3
Korner
2
3
Faul
8
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Çaykur Rizespor Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

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