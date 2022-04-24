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Altay - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
GOL! Kerem Aktürkoğlu takımını öne geçiren golü atıyor.
Martin Rodriguez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Emre Kılınç ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Omar Elabdellaoui ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.