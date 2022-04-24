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Stadyum Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 24 Nisan 20:00
10'
0 1
Altay
Altay
Galatasaray
Galatasaray
8' Kerem Aktürkoğlu

Canlı Maç Anlatımı Altay - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Kerem Aktürkoğlu takımını öne geçiren golü atıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | Altay

    Martin Rodriguez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    4'
    Korner | Galatasaray

    Emre Kılınç ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ çaprazdan Omar Elabdellaoui ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Altay Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Altay Altay
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Altay Galatasaray Maç Kadroları

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Altay Altay Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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