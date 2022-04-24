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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Barış Başdaş geçiyor.
Jospin Nshimirimana, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durduruluyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Nejc Skubic geçiyor.
Taç çizgisine yakın bir yerde Nejc Skubic, Mustafa Eskihellaç tarafından faule maruz kalıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Ahmed Hassan oyundan çıkarken Sokol Cikalleshi oyuna giren isim.
Benjamin Tetteh şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mustafa Eskihellaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Adil Demirbağ oyundan çıkarken Musa Çağıran oyuna giren isim.
İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Soner Dikmen çıkıyor ve yerine Oğulcan Ülgün oyuna giriyor.
GOL! Nouha Dicko takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Guilherme Sitya.
GOL! Nejc Skubic ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Ofsayt bayrağı Nejc Skubic için kalkıyor
Amir Hadziahmetovic ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta topla buluşan Konrad Michalak, ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulsamed Damlu kurtarıyor.
GOL! Benjamin Tetteh, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Tetteh geçiyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında oyuncu değişikliği; Rahman Buğra Çağıran oyundan çıkarken Jospin Nshimirimana oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Konrad Michalak ile Mustafa Eskihellaç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Konrad Michalak. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Sol çaprazdan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahasında Nouha Dicko topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kenan Özer ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Benjamin Tetteh, Abdülkerim Bardakcı tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Ahmed Hassan ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Golün asistini yapan isim Zymer Bytyqi.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rahman Buğra Çağıran ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kenan Özer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdulsamed Damlu.
İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmed Hassan faul yapıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Soner Dikmen kullanacak.
Hakem, Philip Gameli tarafındanorta yuvarlakta topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor adına Barış Başdaş kullanacak.
Endri Cekici - Mustafa Eskihellaç mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Soner Dikmen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş ile serbest vuruş kullanacak.
Barış Başdaş, Abdülkerim Bardakcı tarafından faulle durduruluyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Okechukwu Azubuike çıkıyor ve yerine Karim Hafez oyuna giriyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Mustafa Eskihellaç – Soner Dikmen mücadelesinde hakem Sarper Saka, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mustafa Eskihellaç hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Guilherme Sitya önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Guilherme Sitya tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gaston Campi kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gaston Campi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Gaston Campi faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Adil Demirbağ – Barış Başdaş mücadelesinde hakem Sarper Saka, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Benjamin Tetteh ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Mustafa Eskihellaç geçiyor.
Mustafa Eskihellaç, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Okechukwu Azubuike faul yapıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Nouha Dicko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Abdülkerim Bardakcı İttifak Holding Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Amir Hadziahmetovic, gol pasını veren isim.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt. Zymer Bytyqi ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.