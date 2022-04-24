SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Yeni Malatya Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 24 Nisan 16:00
77'
İY: 0 - 2
2 3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Benjamin Tetteh 47' Nouha Dicko (P) 63'
7' Abdülkerim Bardakcı 37' Ahmed Hassan 59' Nejc Skubic

Canlı Maç Anlatımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Barış Başdaş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Jospin Nshimirimana, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Nejc Skubic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Taç çizgisine yakın bir yerde Nejc Skubic, Mustafa Eskihellaç tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Ahmed Hassan oyundan çıkarken Sokol Cikalleshi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Benjamin Tetteh şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Mustafa Eskihellaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Adil Demirbağ oyundan çıkarken Musa Çağıran oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Soner Dikmen çıkıyor ve yerine Oğulcan Ülgün oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Penaltı Golü | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    GOL! Nouha Dicko takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Asist | İttifak Holding Konyaspor

    Golün asistini yapan isim Guilherme Sitya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Nejc Skubic ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Nejc Skubic için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta topla buluşan Konrad Michalak, ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulsamed Damlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Gooolll | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    GOL! Benjamin Tetteh, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Tetteh geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında oyuncu değişikliği; Rahman Buğra Çağıran oyundan çıkarken Jospin Nshimirimana oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Konrad Michalak ile Mustafa Eskihellaç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Konrad Michalak. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sol çaprazdan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Ofsayt | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ceza sahasında Nouha Dicko topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kenan Özer ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Benjamin Tetteh, Abdülkerim Bardakcı tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Ahmed Hassan ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Asist | İttifak Holding Konyaspor

    Golün asistini yapan isim Zymer Bytyqi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Rahman Buğra Çağıran ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Kenan Özer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdulsamed Damlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmed Hassan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Soner Dikmen kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Elle Oynama | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Hakem, Philip Gameli tarafındanorta yuvarlakta topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor adına Barış Başdaş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Endri Cekici - Mustafa Eskihellaç mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Soner Dikmen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Barış Başdaş, Abdülkerim Bardakcı tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Oyuna Girme | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Okechukwu Azubuike çıkıyor ve yerine Karim Hafez oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Mustafa Eskihellaç – Soner Dikmen mücadelesinde hakem Sarper Saka, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mustafa Eskihellaç hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Guilherme Sitya tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Kırmızı Kart | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Gaston Campi kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gaston Campi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Gaston Campi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Adil Demirbağ – Barış Başdaş mücadelesinde hakem Sarper Saka, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Benjamin Tetteh ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Mustafa Eskihellaç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Mustafa Eskihellaç, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Okechukwu Azubuike faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Nouha Dicko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Abdülkerim Bardakcı İttifak Holding Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Ofsayt. Zymer Bytyqi ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İttifak Holding Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
0 0 %
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
İsabetli Şut
4
7
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
4
2
Korner
1
6
Faul
6
9
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
1
0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İttifak Holding Konyaspor Maç Kadroları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.