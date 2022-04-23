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Gaziantep FK - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Alexandru Maxim tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Berkan Emir
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dino Arslanagic çıkıyor ve yerine Soner Aydoğdu oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arda Özçimen.
Furkan Soyalp şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içerisinde Gaziantep FK takımında Ertuğrul Ersoy faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Dino Arslanagic.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında Atakan Çankaya orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Göztepe takımında Atakan Çankaya hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Gaziantep FK takımında Mirza Cihan faul yapıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kahraman Demirtaş.
Taç çizgisine yakın bir yerde Stelios Kitsiou, Lourency tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.
Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor.
Gaziantep FK takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mustafa Burak Bozan geçiyor.
Papy Djilobodji, Franco Di Santo tarafından faule maruz kalıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Günay Güvenç çıkıyor ve yerine Mustafa Burak Bozan oyuna giriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Murat Paluli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Furkan Soyalp ile David Tijanic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Furkan Soyalp.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Göztepe takımı oyuna başlayacak.
Göztepe, David Tijanic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amedej Vetrih geçiyor.
Günay Güvenç, ceza sahası içinde sağ çaprazda Halil Akbunar tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe, Arda Özçimen ile serbest vuruş kullanacak.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımında Ertuğrul Ersoy faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kahraman Demirtaş.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Berkan Emir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip ceza sahası önünden Mirza Cihan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakan Çankaya rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımından Lourency sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mirza Cihan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımı Alexandru Maxim ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mirza Cihan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dino Arslanagic.
Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Stelios Kitsiou, korner bayrağına yakın bir noktada Lourency tarafından faule maruz kalıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.