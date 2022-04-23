SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Mustafa Kürşad Filiz Maç Saati 23 Nisan 16:00
49'
İY: 0 - 0
0 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Göztepe
Göztepe

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Ofsayt | Göztepe

    Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Berkan Emir

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dino Arslanagic çıkıyor ve yerine Soner Aydoğdu oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arda Özçimen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Gaziantep FK

    Ceza sahası içerisinde Gaziantep FK takımında Ertuğrul Ersoy faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Dino Arslanagic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Atakan Çankaya orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Atakan Çankaya hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Mirza Cihan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kahraman Demirtaş.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Taç çizgisine yakın bir yerde Stelios Kitsiou, Lourency tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mustafa Burak Bozan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Göztepe

    Papy Djilobodji, Franco Di Santo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Günay Güvenç çıkıyor ve yerine Mustafa Burak Bozan oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Murat Paluli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp ile David Tijanic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Furkan Soyalp.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Göztepe takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, David Tijanic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amedej Vetrih geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Göztepe

    Günay Güvenç, ceza sahası içinde sağ çaprazda Halil Akbunar tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Arda Özçimen ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Ertuğrul Ersoy faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kahraman Demirtaş.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Berkan Emir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Rakip ceza sahası önünden Mirza Cihan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Atakan Çankaya rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Gaziantep FK

    Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Lourency sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mirza Cihan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Gaziantep FK

    Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Gaziantep FK

    Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı Alexandru Maxim ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mirza Cihan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dino Arslanagic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Gaziantep FK

    Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Göztepe

    Stelios Kitsiou, korner bayrağına yakın bir noktada Lourency tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Gaziantep FK Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
2
0
Korner
10
2
Faul
5
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Göztepe Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.