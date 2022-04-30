Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
Derrick Luckassen - Ahmed Hassan mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Musa Çağıran geçiyor.
Nejc Skubic, Caner Erkin tarafından faulle durduruluyor.
Soner Dikmen, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aleksandar Pesic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Aleksandar Pesic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Davide Biraschi geçiyor.
Hakem , Zymer Bytyqi tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Emre Mor şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Bu dakikada İttifak Holding Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Ahmed Hassan
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Sehic.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Adnan Uğur oyundan çıkarken Levent Mercan oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Biglia çıkıyor ve yerine Kristijan Bistrovic oyuna giriyor.
Levent Mercan rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ahmed Musa - Endri Cekici mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.
Adnan Uğur - Ahmed Hassan mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Konrad Michalak önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Konrad Michalak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Derrick Luckassen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Fabio Borini ile serbest vuruş kullanacak.
Fabio Borini, Guilherme Sitya tarafından faulle durduruluyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ahmed Hassan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Konrad Michalak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkerim Bardakcı geçiyor.
Ceza sahasının çaprazında Guilherme Sitya, Fabio Borini tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Endri Cekici geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Lucas Biglia faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Konrad Michalak.
Ahmed Musa, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Ahmed Musa sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Aleksandar Pesic, Musa Çağıran tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Konrad Michalak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Zymer Bytyqi İttifak Holding Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.
Emre Mor - Amir Hadziahmetovic mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
İttifak Holding Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Soner Dikmen hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Musa Çağıran rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Caner Erkin rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.
Hakem , Caner Erkin tarafından ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
İttifak Holding Konyaspor, Nejc Skubic ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini faul yapıyor.
Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fabio Borini, Nejc Skubic tarafından faulle durduruluyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adnan Uğur şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Burak Bekaroğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nejc Skubic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.