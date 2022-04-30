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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 30 Nisan 16:00
61'
İY: 1 - 0
1 0
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Zymer Bytyqi 23'

Canlı Maç Anlatımı İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Derrick Luckassen - Ahmed Hassan mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Musa Çağıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Nejc Skubic, Caner Erkin tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Soner Dikmen, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Aleksandar Pesic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Aleksandar Pesic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Davide Biraschi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Hakem , Zymer Bytyqi tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Emre Mor şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Direk | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Bu dakikada İttifak Holding Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Ahmed Hassan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Sehic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Adnan Uğur oyundan çıkarken Levent Mercan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Biglia çıkıyor ve yerine Kristijan Bistrovic oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Levent Mercan rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa - Endri Cekici mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Adnan Uğur - Ahmed Hassan mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Konrad Michalak önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Konrad Michalak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Direk | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Derrick Luckassen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Fabio Borini ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Fabio Borini, Guilherme Sitya tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ahmed Hassan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Konrad Michalak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkerim Bardakcı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahasının çaprazında Guilherme Sitya, Fabio Borini tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Endri Cekici geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Lucas Biglia faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Konrad Michalak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Aleksandar Pesic, Musa Çağıran tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Konrad Michalak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Zymer Bytyqi İttifak Holding Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Emre Mor - Amir Hadziahmetovic mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Soner Dikmen hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Musa Çağıran rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    Hakem , Caner Erkin tarafından ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Nejc Skubic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Fabio Borini, Nejc Skubic tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Adnan Uğur şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Bekaroğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nejc Skubic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İttifak Holding Konyaspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
9
9
Kurtarış
1
1
Korner
4
1
Faul
5
11
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

İttifak Holding Konyaspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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