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Stadyum Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 01 Mayıs 16:00
13'
0 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mario Gavranovic faul yapıyor.

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    10'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Hakem, orta yuvarlakta bulunan Olivier Kemen için ofsayt bayrağını kaldırıyor

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    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rachid Ghezzal kullanacak.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Elle Oynama | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mert Çetin topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    6'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Mario Gavranovic

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    5'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen ile Emirhan İlkhan arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Olivier Kemen. Ceza sahası sol çağrazından Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

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    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Welinton Silva kullanacak.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cyle Larin sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Lionel Carole için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    2'
    Elle Oynama | Yukatel Kayserispor

    Ramazan Civelek topa eliyle müdahale ediyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Atiba Hutchinson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Yukatel Kayserispor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
4
0
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Beşiktaş Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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