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Yukatel Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Yukatel Kayserispor takımında Mario Gavranovic faul yapıyor.
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Olivier Kemen için ofsayt bayrağını kaldırıyor
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rachid Ghezzal kullanacak.
Rachid Ghezzal rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mert Çetin topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Mario Gavranovic
Olivier Kemen ile Emirhan İlkhan arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Olivier Kemen. Ceza sahası sol çağrazından Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Welinton Silva kullanacak.
Beşiktaş takımından Cyle Larin sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Lionel Carole için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ramazan Civelek topa eliyle müdahale ediyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Atiba Hutchinson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.