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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Turgut Doman Maç Saati 01 Mayıs 16:00
14'
0 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Benjamin Tetteh ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Furkan Bayır altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Ofsayt | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Nouha Dicko için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    6'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
1
2
Korner
3
1
Faul
2
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

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