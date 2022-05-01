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Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Benjamin Tetteh ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Furkan Bayır altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Nouha Dicko için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Emre Akbaba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.