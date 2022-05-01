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Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımında Bafetimbi Gomis faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Uğur Çiftçi, Emre Kılınç tarafından faulle durduruluyor.
Galatasaray takımında Emre Kılınç hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mustapha Yatabare, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Max Gradel, Sacha Boey tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Bafetimbi Gomis takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Emre Kılınç.
Bafetimbi Gomis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ çaprazdan Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Mustapha Yatabare için ofsayt bayrağı kalkıyor.