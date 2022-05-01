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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 01 Mayıs 20:30
19'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Bafetimbi Gomis 10'

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Bafetimbi Gomis faul yapıyor.

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    17'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Faul | Galatasaray

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Uğur Çiftçi, Emre Kılınç tarafından faulle durduruluyor.

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    16'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Emre Kılınç hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mustapha Yatabare, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    13'
    Faul | Galatasaray

    Max Gradel, Sacha Boey tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.

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    10'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Bafetimbi Gomis takımını öne geçiren golü atıyor.

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    10'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Emre Kılınç.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Bafetimbi Gomis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ çaprazdan Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Mustapha Yatabare için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
3
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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