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GZT Giresunspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Samet Akaydin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor takımında Flavio faul yapıyor.
Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımından Hamidou Traore çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hamidou Traore.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.
Alexis Perez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Chiquinho ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GZT Giresunspor takımından Serginho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor, Chiquinho ile serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor takımından Chiquinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Umut Nayir için kaldırdı.
Adana Demirspor takımında Sinan Kurt faul yapıyor.
GZT Giresunspor takımından Sergen Piçinciol şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GZT Giresunspor, Chiquinho ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Sinan Kurt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Chiquinho için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GZT Giresunspor, Hamidou Traore ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.
Sol çaprazdan Joher Rassoul ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.
GZT Giresunspor takımında Hayrullah Bilazer faul yapıyor.
Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sergen Piçinciol ile Britt Assombalonga arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Sergen Piçinciol. Yarı alanın ortalarından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
Hayrullah Bilazer, gol pasını veren isim.
GOL! Umut Nayir GZT Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.
GZT Giresunspor, Chiquinho ile köşe vuruşu kullanıyor.
Chiquinho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor, Okan Koçuk ile serbest vuruş kullanacak.
Birkir Bjarnason topa eliyle müdahale ediyor.
GZT Giresunspor takımından Alexis Perez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GZT Giresunspor takımından Chiquinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Chiquinho geçiyor.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.
GZT Giresunspor, Serginho ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Chiquinho, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Gökhan İnler ile Sergen Piçinciol arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Gökhan İnler.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede GZT Giresunspor takımı oyuna başlayacak.
GZT Giresunspor, Alexis Perez ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sol çaprazdan Fousseni Diabate ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımından Fousseni Diabate sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Serginho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.
Tayyip Talha Sanuç, Hamidou Traore tarafından faule maruz kalıyor.
Chiquinho önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Chiquinho tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.
Serginho, Britt Assombalonga tarafından faule maruz kalıyor.
GZT Giresunspor, Chiquinho ile köşe vuruşu kullanıyor.
GZT Giresunspor takımından Chiquinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.
Britt Assombalonga topa eliyle müdahale ediyor.
Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.