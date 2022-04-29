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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 29 Nisan 20:30
İYS
İY: 1 - 0
1 0
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Umut Nayir 21'

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Samet Akaydin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Flavio faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Engellenen Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Hamidou Traore çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    44'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hamidou Traore.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Alexis Perez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | GZT Giresunspor

    Chiquinho ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Serginho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Chiquinho ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Chiquinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Ofsayt | GZT Giresunspor

    Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Umut Nayir için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Sinan Kurt faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Sergen Piçinciol şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Chiquinho ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Sinan Kurt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | GZT Giresunspor

    Chiquinho için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Hamidou Traore ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol çaprazdan Joher Rassoul ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Hayrullah Bilazer faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    23'
    Faul | GZT Giresunspor

    Sergen Piçinciol ile Britt Assombalonga arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Sergen Piçinciol. Yarı alanın ortalarından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

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    21'
    Asist | GZT Giresunspor

    Hayrullah Bilazer, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | GZT Giresunspor

    GOL! Umut Nayir GZT Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Chiquinho ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Chiquinho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Okan Koçuk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Alexis Perez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Chiquinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Chiquinho geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Direk | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Serginho ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Chiquinho, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Adana Demirspor

    Gökhan İnler ile Sergen Piçinciol arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Gökhan İnler.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede GZT Giresunspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Alexis Perez ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Sol çaprazdan Fousseni Diabate ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Fousseni Diabate sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Serginho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | GZT Giresunspor

    Tayyip Talha Sanuç, Hamidou Traore tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Chiquinho önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Chiquinho tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Adana Demirspor

    Serginho, Britt Assombalonga tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Chiquinho ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Chiquinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

GZT Giresunspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
7
2
Kurtarış
2
2
Korner
3
0
Faul
4
9
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor Adana Demirspor Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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