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Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Famara Diedhiou oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
Mario Balotelli, Nemanja Milunovic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Mario Balotelli ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Yusuf Karagöz ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Younes Belhanda geçiyor.
Yunus Akgün, Chidozie Awaziem tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Chidozie Awaziem hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Umut Güneş ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Efecan Karaca ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Adana Demirspor takımından İsmail Çokçalış sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mario Balotelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Yusuf Karagöz kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sinan Kurt
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Younes Belhanda rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Umut Güneş.
Ceza saha içinde topla buluşan Samet Akaydin için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Umut Güneş.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile serbest vuruş kullanacak.
Younes Belhanda, Leroy Fer tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Samet Akaydin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile serbest vuruş kullanacak.
Leroy Fer - Mario Balotelli mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Adana Demirspor, Younes Belhanda ile aradığı golü buldu.
Birkir Bjarnason, gol pasını veren isim.
Aytemiz Alanyaspor takımından Famara Diedhiou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Yunus Akgün ofsayta yakalanıyor.
Adana Demirspor takımında Alper Uludağ hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Famara Diedhiou için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Nemanja Milunovic faul yapıyor.
Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Sinan Kurt kullanacak.
Sinan Kurt, Umut Güneş tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor, Leroy Fer ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Leroy Fer, Gökhan İnler tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Cristian Borja sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Famara Diedhiou ile Tayyip Talha Sanuç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Famara Diedhiou. Ceza sahası sağ çağrazından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Cristian Borja orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Tayyip Talha Sanuç kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Famara Diedhiou, sarı kart görüyor.
GOL! Tayyip Talha Sanuç için şanssız an. Tayyip Talha Sanuç topu kendi ağlarına gönderiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Cristian Borja sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Famara Diedhiou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Umut Güneş ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Leroy Fer ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Juanfran ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından İsmail Çokçalış sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Umut Güneş kullanacak.
Hakem, Birkir Bjarnason tarafından ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Yunus Akgün ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Adana Demirspor, Mario Balotelli ile serbest vuruş kullanacak.
Mario Balotelli, Fatih Aksoy tarafından faule maruz kalıyor.
Cristian Borja, Birkir Bjarnason tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Chidozie Awaziem.
Famara Diedhiou - Tayyip Talha Sanuç mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Chidozie Awaziem faul yapıyor. Ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Yunus Akgün.
Aytemiz Alanyaspor takımından Cristian Borja ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Arijanet Muric ile serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.