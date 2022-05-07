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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 07 Mayıs 19:00
60'
İY: 1 - 1
1 1
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Younes Belhanda 32'
20' Tayyip Talha Sanuç (KK)

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    58'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Famara Diedhiou oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.

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    56'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.

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    56'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Mario Balotelli, Nemanja Milunovic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

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    52'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Mario Balotelli ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

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    52'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Yusuf Karagöz ile serbest vuruş kullanacak.

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    51'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Younes Belhanda geçiyor.

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    50'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Yunus Akgün, Chidozie Awaziem tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

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    50'
    Sarı Kart | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Chidozie Awaziem hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    49'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Efecan Karaca ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından İsmail Çokçalış sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Yusuf Karagöz kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sinan Kurt

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Younes Belhanda rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Umut Güneş.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Ceza saha içinde topla buluşan Samet Akaydin için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    42'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Umut Güneş.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Younes Belhanda, Leroy Fer tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Samet Akaydin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Leroy Fer - Mario Balotelli mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Adana Demirspor, Younes Belhanda ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Asist | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Famara Diedhiou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Alper Uludağ hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Famara Diedhiou için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Nemanja Milunovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Sinan Kurt kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Sinan Kurt, Umut Güneş tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Leroy Fer ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Adana Demirspor

    Leroy Fer, Gökhan İnler tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Cristian Borja sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Famara Diedhiou ile Tayyip Talha Sanuç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Famara Diedhiou. Ceza sahası sağ çağrazından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Cristian Borja orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Adana Demirspor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Tayyip Talha Sanuç kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Sarı Kart | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Famara Diedhiou, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Kendi Kalesine Gol | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Tayyip Talha Sanuç için şanssız an. Tayyip Talha Sanuç topu kendi ağlarına gönderiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Cristian Borja sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Famara Diedhiou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Leroy Fer ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Juanfran ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından İsmail Çokçalış sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Umut Güneş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Hakem, Birkir Bjarnason tarafından ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Mario Balotelli ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Mario Balotelli, Fatih Aksoy tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Adana Demirspor

    Cristian Borja, Birkir Bjarnason tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Chidozie Awaziem.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Famara Diedhiou - Tayyip Talha Sanuç mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Chidozie Awaziem faul yapıyor. Ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Yunus Akgün.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Cristian Borja ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Arijanet Muric ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Adana Demirspor Aytemiz Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
2
3
Korner
4
2
Faul
7
13
Ofsayt
4
1
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Aytemiz Alanyaspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

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