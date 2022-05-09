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Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Amir Hadziahmetovic – Luiz Adriano mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Fraport TAV Antalyaspor takımından Haji Wright sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Amir Hadziahmetovic önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Fernando Martins, Endri Cekici tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Guilherme Sitya rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Konrad Michalak, taç çizgisine yakın bir noktada Güray Vural tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Haji Wright ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Luiz Adriano, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alassane Ndao rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Abdülkerim Bardakcı ofsayta yakalanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.
Luiz Adriano, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Konrad Michalak şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ, sarı kart görüyor.
Sağ çaprazdan Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Güray Vural kullanacak.
Abdülkerim Bardakcı ile Güray Vural arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Abdülkerim Bardakcı. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bünyamin Balcı geçiyor.
Bünyamin Balcı, Zymer Bytyqi tarafından faulle durduruluyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Ahmed Hassan, Fedor Kudryashov tarafından faulle durduruluyor.
Luiz Adriano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zymer Bytyqi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Doğukan Sinik, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fredy, gol pasını veren isim.
GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Alassane Ndao ile eşitliği sağlıyor.
Soner Dikmen, Haji Wright tarafından faulle durduruluyor. İttifak Holding Konyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Adil Demirbağ kullanacak.
GOL! Endri Cekici takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Endri Cekici kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.
GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Luiz Adriano ile eşitliği sağlıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adil Demirbağ.
Haji Wright - Adil Demirbağ mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.
Doğukan Sinik, Nejc Skubic tarafından faulle durduruluyor.
GOL! Guilherme Sitya penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Endri Cekici ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adil Demirbağ, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Luiz Adriano faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.