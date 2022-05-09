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Stadyum Antalya Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 09 Mayıs 20:00
50'
İY: 2 - 2
2 2
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Luiz Adriano 9' Alassane Ndao 16'
5' Guilherme Sitya (P) 13' Endri Cekici

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    47'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    46'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic – Luiz Adriano mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Haji Wright sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Fernando Martins, Endri Cekici tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Konrad Michalak, taç çizgisine yakın bir noktada Güray Vural tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Haji Wright ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Luiz Adriano, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Alassane Ndao rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Abdülkerim Bardakcı ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Luiz Adriano, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Konrad Michalak şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ çaprazdan Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Güray Vural kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Abdülkerim Bardakcı ile Güray Vural arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Abdülkerim Bardakcı. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bünyamin Balcı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Bünyamin Balcı, Zymer Bytyqi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Ahmed Hassan, Fedor Kudryashov tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Luiz Adriano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Alassane Ndao ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Soner Dikmen, Haji Wright tarafından faulle durduruluyor. İttifak Holding Konyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Adil Demirbağ kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Endri Cekici takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Endri Cekici kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Luiz Adriano ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adil Demirbağ.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright - Adil Demirbağ mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Doğukan Sinik, Nejc Skubic tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Penaltı Golü | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Guilherme Sitya penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Endri Cekici ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Adil Demirbağ, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Luiz Adriano faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor İttifak Holding Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
6
5
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
7
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor İttifak Holding Konyaspor Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

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