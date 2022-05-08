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Stadyum Vodafone Park Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 08 Mayıs 19:00
7'
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    6'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Filip Novak takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Hakan Yandaş.

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    4'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Miha Zajc altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Serdar Saatçı faul yapıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Fenerbahçe Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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