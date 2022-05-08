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Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Filip Novak takımını öne geçiren golü atıyor.
Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Hakan Yandaş.
Miha Zajc altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Beşiktaş takımında Serdar Saatçı faul yapıyor.