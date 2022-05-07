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VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Göztepe: 1
Ceza sahası içinde topla buluşan Ege Özkayımoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Efe Can Saçıkara ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Samed Onur ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Emre Mor oyundan çıkarken oyuna giren isim.
Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Adnan Uğur
Ceza sahası içinde topla buluşan Samed Onur, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Jimmy Durmaz oyundan çıkarken Adnan Uğur oyuna giren isim.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Fabio Borini oyundan çıkarken Samed Onur oyuna giren isim.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Kristijan Bistrovic, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Yann Karamoh, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Golün asistini yapan isim Davide Biraschi.
Halil Akbunar, gol pasını veren isim.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Biglia çıkıyor ve yerine Kristijan Bistrovic oyuna giriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Musa çıkıyor ve yerine Yann Karamoh oyuna giriyor.
Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Halil Akbunar oyundan çıkarken Lourency oyuna giren isim.
Ceza sahası içinde topla buluşan Caner Erkin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Burak Bekaroğlu ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Franco Di Santo çıkıyor ve yerine Ege Özkayımoğlu oyuna giriyor.
Fabio Borini altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Derrick Luckassen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Emre Mor takımını öne geçiren golü atıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Makana Baku ile aradığı golü buldu.
Emre Mor, gol pasını veren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Göztepe takımında Kerim Alıcı hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Fabio Borini takımını öne geçiren golü atıyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Emre Mor
VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımı Ahmed Musa ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Musa tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Franco Di Santo, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Halil Akbunar, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Emre Mor rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımı Aleksandar Pesic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Aleksandar Pesic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Fabio Borini altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Franco Di Santo
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.