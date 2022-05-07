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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Mustafa Filiz Maç Saati 07 Mayıs 16:00
MS
İY: 1 - 0
3 1
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Göztepe
Göztepe
Fabio Borini 31' Emre Mor 50' Burak Bekaroğlu 64'
47' Makana Baku

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

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    90'

    Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Göztepe: 1

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    90'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ege Özkayımoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    90'
    Korner | Göztepe

    Efe Can Saçıkara ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    88'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Samed Onur ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    86'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Emre Mor oyundan çıkarken oyuna giren isim.

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    84'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Adnan Uğur

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    84'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Samed Onur, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    80'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Jimmy Durmaz oyundan çıkarken Adnan Uğur oyuna giren isim.

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    80'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Fabio Borini oyundan çıkarken Samed Onur oyuna giren isim.

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    76'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    73'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Kristijan Bistrovic, sarı kart görüyor.

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    72'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Yann Karamoh, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    50'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Davide Biraschi.

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    47'
    Asist | Göztepe

    Halil Akbunar, gol pasını veren isim.

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    71'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Biglia çıkıyor ve yerine Kristijan Bistrovic oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Musa çıkıyor ve yerine Yann Karamoh oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Halil Akbunar oyundan çıkarken Lourency oyuna giren isim.

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    67'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Caner Erkin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    64'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Burak Bekaroğlu ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

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    62'
    Oyuna Girme | Göztepe

    Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Franco Di Santo çıkıyor ve yerine Ege Özkayımoğlu oyuna giriyor.

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    60'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    59'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Derrick Luckassen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    50'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Emre Mor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    47'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Makana Baku ile aradığı golü buldu.

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    31'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Emre Mor, gol pasını veren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    41'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    39'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Kerim Alıcı hakem Mustafa Filiz tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    38'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    31'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Fabio Borini takımını öne geçiren golü atıyor.

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    30'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    26'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Emre Mor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımı Ahmed Musa ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Musa tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Franco Di Santo, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Halil Akbunar, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    11'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Emre Mor rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımı Aleksandar Pesic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Aleksandar Pesic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Ofsayt | Göztepe

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Franco Di Santo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
6
2
İsabetsiz Şut
11
3
Kurtarış
1
3
Korner
7
4
Faul
15
10
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Göztepe Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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