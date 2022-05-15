SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 15 Mayıs 19:00
16'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Diego Rossi Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Diego Rossi kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Burak Bekaroğlu, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Bekaroğlu ile İrfan Can Kahveci arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Burak Bekaroğlu. Yarı alanın ortalarından Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Emre Mor ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Nazım Sangare rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Bright Osayi-Samuel tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miha Zajc faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Derrick Luckassen geçiyor.

Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.