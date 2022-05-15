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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımından Diego Rossi Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Diego Rossi kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Burak Bekaroğlu, sarı kart görüyor.
Burak Bekaroğlu ile İrfan Can Kahveci arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Burak Bekaroğlu. Yarı alanın ortalarından Fenerbahçe takımı oyuna başlayacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Emre Mor ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Nazım Sangare rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımından Bright Osayi-Samuel tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Fenerbahçe takımında Miha Zajc faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Derrick Luckassen geçiyor.