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Göztepe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Georges-Kevin N'Koudou, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Beşiktaş takımından Umut Meraş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Welinton Silva çıkıyor ve yerine Necip Uysal oyuna giriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Franco Di Santo, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Emre Bilgin kurtarıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Franco Di Santo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımında Valentin Rosier, sarı kart görüyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Cyle Larin için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Beşiktaş takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Saatçı geçiyor.
Valentin Rosier, ceza sahasının çaprazında Franco Di Santo tarafından faulle durduruluyor.
Cyle Larin rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arda Özçimen geçiyor.
Dino Arslanagic, ceza sahası içinde sol çaprazda Cyle Larin tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.