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Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 15 Mayıs 16:00
17'
0 0
Göztepe
Göztepe
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Göztepe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Georges-Kevin N'Koudou, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Umut Meraş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    Oyuna Girme | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Welinton Silva çıkıyor ve yerine Necip Uysal oyuna giriyor.

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    12'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Franco Di Santo, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Emre Bilgin kurtarıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Franco Di Santo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    11'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Valentin Rosier, sarı kart görüyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ceza saha içinde topla buluşan Cyle Larin için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Saatçı geçiyor.

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    5'
    Faul | Göztepe

    Valentin Rosier, ceza sahasının çaprazında Franco Di Santo tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Cyle Larin rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arda Özçimen geçiyor.

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    1'
    Faul | Beşiktaş

    Dino Arslanagic, ceza sahası içinde sol çaprazda Cyle Larin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Göztepe Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Göztepe Göztepe
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
2
Korner
1
1
Faul
2
1
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Göztepe Beşiktaş Maç Kadroları

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Göztepe Göztepe Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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