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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 15 Mayıs 16:00
18'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Altay
Altay

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Altay Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Serkan Asan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Trabzonspor

    Serkan Asan ile Leandro Kappel arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Serkan Asan. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Altay takımı oyuna başlayacak.

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    6'
    Frikik | Altay

    Altay takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cihan Topaloğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    4'
    İsabetli Şut | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    2'
    Faul | Trabzonspor

    Andreas Cornelius - Martin Rodriguez mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Altay lehine faul kararı veriyor.

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    2'
    Frikik | Altay

    Altay takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thaciano.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
0
Korner
2
0
Faul
2
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Altay Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Altay Altay Yedekler

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