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Trabzonspor - Altay Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Serkan Asan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Serkan Asan ile Leandro Kappel arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Serkan Asan. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Altay takımı oyuna başlayacak.
Altay takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cihan Topaloğlu.
Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımından Martin Rodriguez tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Andreas Cornelius - Martin Rodriguez mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Altay lehine faul kararı veriyor.
Altay takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Thaciano.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.