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Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Demir Grup Sivasspor takımından Ziya Erdal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sefa Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Özkan Yiğiter sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miguel Cardoso, taç çizgisine yakın bir noktada Kerem Atakan Kesgin tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Demirok.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sefa Yılmaz.
İbrahim Akdağ - Isaac Cofie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.