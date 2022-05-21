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Stadyum Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 21 Mayıs 16:00
15'
0 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    13'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Ziya Erdal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sefa Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Özkan Yiğiter sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Miguel Cardoso, taç çizgisine yakın bir noktada Kerem Atakan Kesgin tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Demirok.

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    5'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sefa Yılmaz.

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    4'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    İbrahim Akdağ - Isaac Cofie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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