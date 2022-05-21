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Stadyum Vodafone Park Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 21 Mayıs 19:00
22'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    22'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Cyle Larin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Uğurcan Yazğılı ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    Faul | Beşiktaş

    Uğurcan Yazğılı, Georges-Kevin N'Koudou tarafından faule maruz kalıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Adil Demirbağ, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.

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    19'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi, sarı kart görüyor.

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    18'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi faul yapıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

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    15'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Serdar Saatçı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Serdar Saatçı, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Emirhan İlkhan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Barış Yardımcı geçiyor.

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    12'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Umut Meraş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Yardımcı.

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    11'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    Faul | Beşiktaş

    Adil Demirbağ, Cyle Larin tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

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    10'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Can Bozdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Umut Meraş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Uğurcan Yazğılı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Serdar Saatçı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Amilton taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Beşiktaş

    Ceza sahasının çaprazında Cyle Larin – Adil Demirbağ mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Beşiktaş

    Guilherme Sitya, Kenan Karaman tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
1
Korner
2
3
Faul
6
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

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