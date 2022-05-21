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Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Cyle Larin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Uğurcan Yazğılı ile serbest vuruş kullanacak.
Uğurcan Yazğılı, Georges-Kevin N'Koudou tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Adil Demirbağ, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.
İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi, sarı kart görüyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi faul yapıyor.
Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımında Serdar Saatçı faul yapıyor.
Beşiktaş takımında Serdar Saatçı, sarı kart görüyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Emirhan İlkhan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Barış Yardımcı geçiyor.
Beşiktaş takımında Umut Meraş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Yardımcı.
İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.
Adil Demirbağ, Cyle Larin tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.
İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Can Bozdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Umut Meraş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Uğurcan Yazğılı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Serdar Saatçı.
İttifak Holding Konyaspor takımında Amilton taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahasının çaprazında Cyle Larin – Adil Demirbağ mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.
Guilherme Sitya, Kenan Karaman tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.