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Stadyum Allianz Stadyumu Hakem Juan Luca Sacchi Maç Saati 27 Ekim 19:00
45'
0 1
Juventus
Juventus
Sassuolo
Sassuolo
44' Davide Frattesi

Canlı Maç Anlatımı Juventus - Sassuolo Canlı Maç Anlatımı

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    44'
    Gooolll | Sassuolo

    GOL! Davide Frattesi Sassuolo takımını öne geçiren golü atıyor.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Federico Chiesa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    37'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Paulo Dybala, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Korner | Sassuolo

    Sassuolo, Hamed Junior Traore ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Engellenen Şut | Sassuolo

    Giacomo Raspadori sol kanatta ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Sassuolo

    Domenico Berardi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Sarı Kart | Sassuolo

    Sassuolo takımında Gregoire Defrel, sarı kart görüyor.

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    27'
    Ofsayt | Juventus

    Rakip ceza sahasının yayında Adrien Rabiot topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    27'
    Korner | Juventus

    Juventus, Federico Chiesa ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Juventus

    Adrien Rabiot önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Adrien Rabiot tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    19'
    Ofsayt | Juventus

    Paulo Dybala rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    19'
    Korner | Sassuolo

    Sassuolo, Hamed Junior Traore ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    13'
    Oyuna Girme | Juventus

    Juventus takımında oyuncu değişikliği; Mattia De Sciglio oyundan çıkarken Alex Sandro oyuna giren isim.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Juventus takımı Paulo Dybala ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Paulo Dybala tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    8'
    Korner | Juventus

    Juventus, Paulo Dybala ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Juventus

    Rakip ceza sahası önünde Alvaro Morata için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Juventus

    Rakip yarı alanın ortalarında Alvaro Morata için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Juventus

    Juventus, Federico Chiesa ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Juventus

    Federico Chiesa atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'
    Ofsayt | Juventus

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Leonardo Bonucci için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Juventus Sassuolo Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Juventus Juventus
0 0 %
Sassuolo Sassuolo
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
1
1
Korner
3
2
Faul
12
7
Ofsayt
5
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Juventus Sassuolo Maç Kadroları

Juventus Juventus İlk 11

Teknik Direktör: Massimiliano Allegri

Sassuolo Sassuolo İlk 11

Teknik Direktör: Alessio Dionisi

Juventus Juventus Yedekler

Sassuolo Sassuolo Yedekler

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