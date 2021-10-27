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Juventus - Sassuolo Canlı Maç Anlatımı
GOL! Davide Frattesi Sassuolo takımını öne geçiren golü atıyor.
Federico Chiesa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Paulo Dybala, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sassuolo, Hamed Junior Traore ile köşe vuruşu kullanıyor.
Giacomo Raspadori sol kanatta ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Domenico Berardi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sassuolo takımında Gregoire Defrel, sarı kart görüyor.
Rakip ceza sahasının yayında Adrien Rabiot topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Juventus, Federico Chiesa ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adrien Rabiot önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Adrien Rabiot tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Paulo Dybala rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Sassuolo, Hamed Junior Traore ile köşe vuruşu kullanıyor.
Juventus takımında oyuncu değişikliği; Mattia De Sciglio oyundan çıkarken Alex Sandro oyuna giren isim.
Juventus takımı Paulo Dybala ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Paulo Dybala tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Juventus, Paulo Dybala ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip ceza sahası önünde Alvaro Morata için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Alvaro Morata için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Juventus, Federico Chiesa ile köşe vuruşu kullanıyor.
Federico Chiesa atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Leonardo Bonucci için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.