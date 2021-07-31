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STADYUM:
Atatürk Olimpiyat
HAKEM :
Can Cengiz
MAÇ TARİH SAATİ:
31 Jul 2021 | 19:00 | şuan: 19:58
İYS
3
1
Fenerbahçe
4' Miha Zajc
8' Serdar Dursun
30' Serdar Dursun
Greuther Fürth
34' Abdourahmane Barry
Fenerbahçe - Greuther Fürth Canlı Maç Anlatımı
45'
Maçın ilk yarısı 3-1 sonuçlanıyor
34'
GOL! Abdourahmane Barry topu ağlara gönderiyor!
30'
GOL! Serdar Dursun, Fenerbahçe adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
8'
GOL! Serdar Dursun ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
4'
GOL! Miha Zajc takımını öne geçiren golü atıyor.
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Fenerbahçe
Greuther Fürth
Yedekler
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