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STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Can Cengiz MAÇ TARİH SAATİ: 31 Jul 2021 | 19:00 | şuan: 19:58
İYS
3 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
4' Miha Zajc 8' Serdar Dursun 30' Serdar Dursun
Greuther Fürth
Greuther Fürth
34' Abdourahmane Barry
  Fenerbahçe - Greuther Fürth Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 3-1 sonuçlanıyor
  • 34'
    GOL! Abdourahmane Barry topu ağlara gönderiyor!
  • 30'
    GOL! Serdar Dursun, Fenerbahçe adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
  • 8'
    GOL! Serdar Dursun ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
  • 4'
    GOL! Miha Zajc takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

Greuther Fürth

Yedekler

Yedekler

Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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