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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Benoit Bastien
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:50
MÖ
Fenerbahçe
Vitor Pereira
Helsinki
Toni Koskela
Fenerbahçe - Helsinki Canlı Maç Anlatımı
1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
4
Serdar Aziz
32
Marcel Tisserand
41
Attila Szalai
5
Jose Sosa
20
Luiz Gustavo
37
Filip Novak
21
Bright Osayi-Samuel
10
Mesut Özil
17
İrfan Can Kahveci
26
Miha Zajc
Helsinki
12
Jakob Tannander
16
Valtteri Moren
3
Janne Saksela
13
Luis Murillo
5
Daniel O'Shaughnessy
20
Tim Sparv
9
Riku Riski
70
Santeri Hostikka
6
Jair Tavares
11
Roope Riski
27
Filip Valencic
Yedekler
35
Berke Özer
54
Osman Ertuğrul Çetin
30
Nazım Sangare
16
Ferdi Kadıoğlu
23
Muhammed Gümüşkaya
25
Arda Güler
Yedekler
31
Hugo Keto
79
Matias Niemela
14
Sebastian Dahlström
22
Kevin Kouassivi-Benissan
29
Anthony Olusanya
21
Santeri Vaananen
47
Matti Peltola
24
David Browne
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