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Stadyum Vodafone Park Hakem Slavko Vincic Maç Saati 19 Ekim 19:45
38'
1 2
Beşiktaş
Beşiktaş
Sporting Lizbon
Sporting Lizbon
Cyle Larin 24'
15' Sebastian Coates 27' Sebastian Coates

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Sporting Lizbon Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Faul | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında Sebastian Coates faul yapıyor.

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    37'
    İsabetsiz Orta | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımından Pedro Gonçalves ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    37'
    Engellenen Şut | Sporting Lizbon

    Pedro Porro tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    36'
    İsabetsiz Orta | Sporting Lizbon

    Matheus Nunes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    34'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Goncalo Inacio geçiyor.

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    34'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.

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    33'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cyle Larin sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    32'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında Matheus Reis faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Rachid Ghezzal.

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    31'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Michy Batshuayi

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    31'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Rosier.

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    31'
    Faul | Sporting Lizbon

    Matheus Reis - Rachid Ghezzal mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Sporting Lizbon

    Bu dakikada Sporting Lizbon takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Pedro Gonçalves

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    29'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.

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    29'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon, Sebastian Coates ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    27'
    Korner | Sporting Lizbon

    Pedro Gonçalves ile Sporting Lizbon takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    Asist | Sporting Lizbon

    Golün asistini yapan isim Paulinho.

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    27'
    Gooolll | Sporting Lizbon

    GOL! Sebastian Coates takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sebastian Coates geçiyor.

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    26'
    Faul | Beşiktaş

    Welinton Silva - Pablo Sarabia mücadelesinde hakem, Sporting Lizbon lehine faul kararı veriyor.

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    26'
    Sarı Kart | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında Pedro Porro, sarı kart görüyor.

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    24'
    Asist | Beşiktaş

    Miralem Pjanic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Beşiktaş, Cyle Larin ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımından Pedro Gonçalves tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    22'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Zouhair Feddal.

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    21'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Matheus Reis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Goncalo Inacio.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Domagoj Vida faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımından Matheus Reis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabrice N'Sakala ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Sporting Lizbon adına Antonio Adan kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Beşiktaş

    Sebastian Coates, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon, Pedro Gonçalves ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Asist | Sporting Lizbon

    Golün asistini yapan isim Goncalo Inacio.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Gooolll | Sporting Lizbon

    GOL! Sebastian Coates Sporting Lizbon takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Sporting Lizbon

    Pablo Sarabia tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımından Pablo Sarabia Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ceza saha içinde topla buluşan Alex Teixeira için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    12'
    Faul | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Josef De Souza – Pedro Gonçalves mücadelesinde hakem Slavko Vincic, Sporting Lizbon lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon, Pedro Gonçalves ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Michy Batshuayi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Fabrice N'Sakala ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında Paulinho faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Valentin Rosier.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Miralem Pjanic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Sporting Lizbon

    Sporting Lizbon takımında Joao Palhinha faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | Sporting Lizbon

    Paulinho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Sporting Lizbon Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Sporting Lizbon Sporting Lizbon
İsabetli Şut
1
5
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
3
0
Korner
4
3
Faul
7
5
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Sporting Lizbon Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sporting Lizbon Sporting Lizbon İlk 11

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Sporting Lizbon Sporting Lizbon Yedekler

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