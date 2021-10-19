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Beşiktaş - Sporting Lizbon Canlı Maç Anlatımı
Sporting Lizbon takımında Sebastian Coates faul yapıyor.
Sporting Lizbon takımından Pedro Gonçalves ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Pedro Porro tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Matheus Nunes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sporting Lizbon takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Goncalo Inacio geçiyor.
Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Cyle Larin sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sporting Lizbon takımında Matheus Reis faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Rachid Ghezzal.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Michy Batshuayi
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Rosier.
Matheus Reis - Rachid Ghezzal mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Bu dakikada Sporting Lizbon takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Pedro Gonçalves
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.
Sporting Lizbon, Sebastian Coates ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Pedro Gonçalves ile Sporting Lizbon takımı köşe vuruşu kullanacak.
Golün asistini yapan isim Paulinho.
GOL! Sebastian Coates takımını öne geçiren golü atıyor.
Sporting Lizbon takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sebastian Coates geçiyor.
Welinton Silva - Pablo Sarabia mücadelesinde hakem, Sporting Lizbon lehine faul kararı veriyor.
Sporting Lizbon takımında Pedro Porro, sarı kart görüyor.
Miralem Pjanic, gol pasını veren isim.
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Beşiktaş, Cyle Larin ile aradığı golü buldu.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sporting Lizbon takımından Pedro Gonçalves tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sporting Lizbon takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Zouhair Feddal.
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Matheus Reis.
Sporting Lizbon takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Goncalo Inacio.
Beşiktaş takımında Domagoj Vida faul yapıyor.
Sporting Lizbon takımından Matheus Reis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabrice N'Sakala ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sporting Lizbon takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Sporting Lizbon adına Antonio Adan kullanacak.
Sebastian Coates, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.
Sporting Lizbon, Pedro Gonçalves ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Goncalo Inacio.
GOL! Sebastian Coates Sporting Lizbon takımını öne geçiren golü atıyor.
Pablo Sarabia tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sporting Lizbon takımından Pablo Sarabia Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Alex Teixeira için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Josef De Souza – Pedro Gonçalves mücadelesinde hakem Slavko Vincic, Sporting Lizbon lehine faul kararı veriyor.
Sporting Lizbon, Pedro Gonçalves ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımından Michy Batshuayi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Beşiktaş takımından Fabrice N'Sakala ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Sporting Lizbon takımında Paulinho faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Valentin Rosier.
Miralem Pjanic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Sporting Lizbon takımında Joao Palhinha faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Paulinho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.