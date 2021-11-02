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Malmö - Chelsea Canlı Maç Anlatımı
Hakim Ziyech ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Callum Hudson-Odoi ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Marcos Alonso
Chelsea takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Callum Hudson-Odoi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.