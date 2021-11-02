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Stadyum Eleda Stadion Hakem Felix Brych Maç Saati 02 Kasım 20:45
19'
0 0
Malmö
Malmö
Chelsea
Chelsea

Canlı Maç Anlatımı Malmö - Chelsea Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    Korner | Chelsea

    Hakim Ziyech ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    13'
    Korner | Chelsea

    Callum Hudson-Odoi ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Marcos Alonso

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    9'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Chelsea takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Callum Hudson-Odoi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Malmö Chelsea Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Malmö Malmö
0 0 %
Chelsea Chelsea
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
3
Kurtarış
1
0
Korner
0
2
Faul
3
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Malmö Chelsea Maç Kadroları

Malmö Malmö İlk 11

Teknik Direktör: Jon Dahl Tomasson

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Malmö Malmö Yedekler

Chelsea Chelsea Yedekler

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