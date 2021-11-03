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Stadyum Jose Alvalade XXI Hakem Sergey Karasev Maç Saati 03 Kasım 23:00
7'
0 0
Sporting Lizbon
Sporting Lizbon
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Sporting Lizbon - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    Faul | Sporting Lizbon

    Rachid Ghezzal, orta saha çizgisine yakın bir noktada Matheus Reis tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Welinton Silva ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    Faul | Sporting Lizbon

    Rıdvan Yılmaz, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Paulinho tarafından faule maruz kalıyor.

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    4'
    Frikik | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rıdvan Yılmaz kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Sporting Lizbon

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Pablo Sarabia

Sporting Lizbon Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Sporting Lizbon Sporting Lizbon
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Sporting Lizbon Beşiktaş Maç Kadroları

Sporting Lizbon Sporting Lizbon İlk 11

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sporting Lizbon Sporting Lizbon Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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