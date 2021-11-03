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Sporting Lizbon - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Rachid Ghezzal, orta saha çizgisine yakın bir noktada Matheus Reis tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş, Welinton Silva ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Rıdvan Yılmaz, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Paulinho tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rıdvan Yılmaz kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Pablo Sarabia