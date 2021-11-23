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Dinamo Kiev - Bayern Münih Canlı Maç Anlatımı
Viktor Tsygankov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Dinamo Kiev takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tomasz Kedziora çıkıyor ve yerine Oleksandr Karavayev oyuna giriyor.
Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dinamo Kiev, Mykola Shaparenko ile köşe vuruşu kullanıyor.
Viktor Tsygankov, gol pasını veren isim.
GOL! Denis Garmash, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kingsley Coman çıkıyor ve yerine Marc Roca oyuna giriyor.
Bu dakikada Bayern Münih takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Alphonso Davies
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Robert Lewandowski
Dinamo Kiev takımı Mykola Shaparenko ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mykola Shaparenko tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Bayern Münih takımında Bouna Sarr, sarı kart görüyor.
Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Lucas Hernandez oyundan çıkarken Bouna Sarr oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Corentin Tolisso.
GOL! Kingsley Coman ile Bayern Münih farkı 2'ye çıkarıyor.
Ofsayt bayrağı Carlos De Pena için kalkıyor
Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kingsley Coman ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dinamo Kiev takımında Mykola Shaparenko, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Viktor Tsygankov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Thomas Müller ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.
Thomas Müller ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Robert Lewandowski takımını öne geçiren golü atıyor.
Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Leroy Sane rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bayern Münih takımı Leon Goretzka ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Leon Goretzka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.