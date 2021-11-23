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Stadyum Nsk Olimpijskyj Kiev Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 23 Kasım 20:45
84'
İY: 0 - 2
1 2
Dinamo Kiev
Dinamo Kiev
Bayern Münih
Bayern Münih
Denis Garmash 70'
14' Robert Lewandowski 42' Kingsley Coman

Canlı Maç Anlatımı Dinamo Kiev - Bayern Münih Canlı Maç Anlatımı

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    79'
    İsabetsiz Şut | Dinamo Kiev

    Viktor Tsygankov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    78'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    76'
    Oyuna Girme | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tomasz Kedziora çıkıyor ve yerine Oleksandr Karavayev oyuna giriyor.

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    75'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    74'
    Korner | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev, Mykola Shaparenko ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    70'
    Asist | Dinamo Kiev

    Viktor Tsygankov, gol pasını veren isim.

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    70'
    Gooolll | Dinamo Kiev

    GOL! Denis Garmash, farkı 1'e indiren golü atıyor.

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    67'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kingsley Coman çıkıyor ve yerine Marc Roca oyuna giriyor.

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    59'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bu dakikada Bayern Münih takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Alphonso Davies

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    58'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Robert Lewandowski

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    53'
    İsabetsiz Şut | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev takımı Mykola Shaparenko ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mykola Shaparenko tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    52'
    Sarı Kart | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında Bouna Sarr, sarı kart görüyor.

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    48'
    Korner | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    48'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Lucas Hernandez oyundan çıkarken Bouna Sarr oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    Asist | Bayern Münih

    Golün asistini yapan isim Corentin Tolisso.

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    42'
    Gooolll | Bayern Münih

    GOL! Kingsley Coman ile Bayern Münih farkı 2'ye çıkarıyor.

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    37'
    Ofsayt | Dinamo Kiev

    Ofsayt bayrağı Carlos De Pena için kalkıyor

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    36'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Bayern Münih

    Kingsley Coman ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    31'
    Sarı Kart | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev takımında Mykola Shaparenko, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Dinamo Kiev

    Ceza sahası içinde topla buluşan Viktor Tsygankov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Bayern Münih

    Thomas Müller ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Thomas Müller ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Bayern Münih

    Thomas Müller ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Gooolll | Bayern Münih

    GOL! Robert Lewandowski takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Leroy Sane rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    6'
    Korner | Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımı Leon Goretzka ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Leon Goretzka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Dinamo Kiev Bayern Münih Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Dinamo Kiev Dinamo Kiev
0 0 %
Bayern Münih Bayern Münih
İsabetli Şut
4
5
İsabetsiz Şut
3
4
Kurtarış
3
3
Korner
4
6
Faul
7
11
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Dinamo Kiev Bayern Münih Maç Kadroları

Dinamo Kiev Dinamo Kiev İlk 11

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Bayern Münih Bayern Münih İlk 11

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Dinamo Kiev Dinamo Kiev Yedekler

Bayern Münih Bayern Münih Yedekler

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