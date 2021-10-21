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Fenerbahçe - Antwerp Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımından Mergim Berisha sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Mbwana Samatta takımını öne geçiren golü atıyor.
Viktor Fischer, gol pasını veren isim.
Pieter Gerkens, Attila Szalai tarafından faulle durduruluyor.
Antwerp takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jelle Bataille.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Enner Valencia için ofsayt bayrağı kalkıyor.