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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Sergey Ivanov Maç Saati 21 Ekim 19:45
6'
0 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Antwerp
Antwerp
2' Mbwana Samatta

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Antwerp Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mergim Berisha sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    2'
    Gooolll | Antwerp

    GOL! Mbwana Samatta takımını öne geçiren golü atıyor.

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    2'
    Asist | Antwerp

    Viktor Fischer, gol pasını veren isim.

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    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Pieter Gerkens, Attila Szalai tarafından faulle durduruluyor.

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    2'
    Frikik | Antwerp

    Antwerp takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jelle Bataille.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Enner Valencia için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Fenerbahçe Antwerp Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Antwerp Antwerp
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Antwerp Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Antwerp Antwerp İlk 11

Teknik Direktör: Brian Priske

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Antwerp Antwerp Yedekler

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