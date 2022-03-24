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Portekiz - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Golün asistini yapan isim Otavio.
GOL! Diogo Jota ile Portekiz farkı 2'ye çıkarıyor.
Raphael Guerreiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Türkiye takımından Cengiz Ünder ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile serbest vuruş kullanacak.
Hakan Çalhanoğlu, Joao Moutinho tarafından faulle durduruluyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Çalhanoğlu.
Hakan Çalhanoğlu, Otavio tarafından faule maruz kalıyor.
Portekiz takımında Diogo Jota, sarı kart görüyor.
Türkiye takımında Zeki Çelik hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Portekiz takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Raphael Guerreiro geçiyor.
Türkiye takımında Zeki Çelik faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Raphael Guerreiro ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Raphael Guerreiro ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Cristiano Ronaldo ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Portekiz takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bruno Fernandes geçiyor.
Türkiye takımında Çağlar Söyüncü faul yapıyor. Türkiye yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Cristiano Ronaldo.
Hakem Daniel Siebert yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Çağlar Söyüncü için kaldırdı.
Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Orkun Kökçü, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Diogo Costa kurtarıyor.
Portekiz, Bernardo Silva ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye, Çağlar Söyüncü ile serbest vuruş kullanacak.
Portekiz takımında Bernardo Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Aktürkoğlu.
Bernardo Silva, Orkun Kökçü tarafından faulle durdurulduğu için Portekiz serbest vuruş kullanacak.
Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Burak Yılmaz
Cristiano Ronaldo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Türkiye takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Berkan Kutlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Cengiz Ünder, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Diogo Costa kurtarıyor.
Portekiz takımından Raphael Guerreiro tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Bernardo Silva tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Portekiz, Bernardo Silva ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
GOL! Otavio takımını öne geçiren golü atıyor.
Türkiye takımından Berkan Kutlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
Portekiz takımından Diogo Jota şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Portekiz, Bruno Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
Cristiano Ronaldo ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Portekiz takımından Raphael Guerreiro Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakan Çalhanoğlu, orta saha çizgisine yakın bir noktada Bernardo Silva tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Türkiye takımında Ozan Kabak faul yapıyor.
Portekiz takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Bernardo Silva geçiyor.
Portekiz takımından Diogo Dalot sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.