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Stadyum Estadio do Dragao Hakem Daniel Siebert Maç Saati 24 Mart 22:45
44'
2 0
Portekiz
Portekiz
Türkiye
Türkiye
Otavio 15' Diogo Jota 42'

Canlı Maç Anlatımı Portekiz - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    42'
    Asist | Portekiz

    Golün asistini yapan isim Otavio.

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    42'
    Gooolll | Portekiz

    GOL! Diogo Jota ile Portekiz farkı 2'ye çıkarıyor.

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    42'
    İsabetsiz Orta | Portekiz

    Raphael Guerreiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    37'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Cengiz Ünder ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    37'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile serbest vuruş kullanacak.

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    37'
    Faul | Portekiz

    Hakan Çalhanoğlu, Joao Moutinho tarafından faulle durduruluyor.

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    36'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Çalhanoğlu.

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    36'
    Faul | Portekiz

    Hakan Çalhanoğlu, Otavio tarafından faule maruz kalıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Portekiz

    Portekiz takımında Diogo Jota, sarı kart görüyor.

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    35'
    Sarı Kart | Türkiye

    Türkiye takımında Zeki Çelik hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Frikik | Portekiz

    Portekiz takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Raphael Guerreiro geçiyor.

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    34'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Zeki Çelik faul yapıyor.

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    33'
    İsabetsiz Orta | Portekiz

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Raphael Guerreiro ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    33'
    Korner | Portekiz

    Raphael Guerreiro ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    Ofsayt | Portekiz

    Cristiano Ronaldo ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

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    30'
    Frikik | Portekiz

    Portekiz takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bruno Fernandes geçiyor.

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    30'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Çağlar Söyüncü faul yapıyor. Türkiye yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Cristiano Ronaldo.

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    28'
    Ofsayt | Türkiye

    Hakem Daniel Siebert yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Çağlar Söyüncü için kaldırdı.

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    28'
    Korner | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Ceza sahası içinde topla buluşan Orkun Kökçü, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Diogo Costa kurtarıyor.

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    26'
    Frikik | Portekiz

    Portekiz, Bernardo Silva ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye, Çağlar Söyüncü ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Portekiz

    Portekiz takımında Bernardo Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Aktürkoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Türkiye

    Bernardo Silva, Orkun Kökçü tarafından faulle durdurulduğu için Portekiz serbest vuruş kullanacak.

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    25'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Burak Yılmaz

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    23'
    Engellenen Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Berkan Kutlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    21'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Cengiz Ünder, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Diogo Costa kurtarıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Portekiz takımından Raphael Guerreiro tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Portekiz

    Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Portekiz

    Bernardo Silva tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Direk | Portekiz

    Portekiz, Bernardo Silva ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Gooolll | Portekiz

    GOL! Otavio takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Berkan Kutlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Portekiz takımından Diogo Jota şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Portekiz

    Portekiz, Bruno Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Portekiz

    Portekiz takımından Raphael Guerreiro Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Portekiz

    Hakan Çalhanoğlu, orta saha çizgisine yakın bir noktada Bernardo Silva tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | Portekiz

    Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Cristiano Ronaldo için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Ozan Kabak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Portekiz

    Portekiz takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Bernardo Silva geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Portekiz

    Portekiz takımından Diogo Dalot sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Portekiz Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Portekiz Portekiz
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
2
2
Korner
1
1
Faul
4
5
Ofsayt
3
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Portekiz Türkiye Maç Kadroları

Portekiz Portekiz İlk 11

Teknik Direktör: Fernando Santos

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Portekiz Portekiz Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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