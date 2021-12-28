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Trabzonspor - Beypiliç Boluspor Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Yusuf Sarı
Beypiliç Boluspor, Dejvi Bregu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beypiliç Boluspor, Berk Yıldız ile köşe vuruşu kullanıyor.
Abdurrahman Canlı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beypiliç Boluspor takımından Dejvi Bregu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beypiliç Boluspor takımından Kabongo Kasongo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Trabzonspor takımından Serkan Asan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Dejvi Bregu - Serkan Asan mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hüseyin Türkmen geçiyor.
Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
Serkan Asan, Kabongo Kasongo tarafından faule maruz kalıyor.
Dejvi Bregu atak yönüne göre sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Erce Kardeşler kurtarıyor.
Dejvi Bregu ile Beypiliç Boluspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beypiliç Boluspor, Dejvi Bregu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beypiliç Boluspor takımından Arda Hilmi Şengül şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Beypiliç Boluspor takımından Bertu Özyürek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Beypiliç Boluspor, Dejvi Bregu ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Trabzonspor takımında Yunus Mallı faul yapıyor.
Beypiliç Boluspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tugay Kaçar geçiyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.