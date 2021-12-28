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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 28 Aralık 18:00
23'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Beypiliç Boluspor
Beypiliç Boluspor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Beypiliç Boluspor Canlı Maç Anlatımı

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    21'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Yusuf Sarı

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    19'
    Korner | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor, Dejvi Bregu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Korner | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor, Berk Yıldız ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Beypiliç Boluspor

    Abdurrahman Canlı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor takımından Dejvi Bregu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    19'
    Engellenen Şut | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor takımından Kabongo Kasongo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Serkan Asan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Faul | Beypiliç Boluspor

    Dejvi Bregu - Serkan Asan mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

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    11'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hüseyin Türkmen geçiyor.

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    10'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.

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    10'
    Faul | Beypiliç Boluspor

    Serkan Asan, Kabongo Kasongo tarafından faule maruz kalıyor.

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    9'
    İsabetli Şut | Beypiliç Boluspor

    Dejvi Bregu atak yönüne göre sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Erce Kardeşler kurtarıyor.

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    9'
    Korner | Beypiliç Boluspor

    Dejvi Bregu ile Beypiliç Boluspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Korner | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor, Dejvi Bregu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    Engellenen Şut | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor takımından Arda Hilmi Şengül şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor takımından Bertu Özyürek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    6'
    Direk | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor, Dejvi Bregu ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    5'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Yunus Mallı faul yapıyor.

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    5'
    Frikik | Beypiliç Boluspor

    Beypiliç Boluspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tugay Kaçar geçiyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Beypiliç Boluspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Beypiliç Boluspor Beypiliç Boluspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
5
Kurtarış
1
0
Korner
0
4
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Beypiliç Boluspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beypiliç Boluspor Beypiliç Boluspor İlk 11

Teknik Direktör: Reha Erginer

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Beypiliç Boluspor Beypiliç Boluspor Yedekler

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