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Stadyum Vodafone Park Hakem Ali Şansalan Maç Saati 30 Aralık 21:00
29'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Altay
Altay

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Altay Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Yıldırım geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Beşiktaş

    Güven Yalçın - Ceyhun Gülselam mücadelesinde hakem, Altay lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Altay

    Altay takımında Zeki Yıldırım faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Altay

    Altay takımında Thaciano faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Güven Yalçın.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Beşiktaş

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Altay

    Umut Meraş, Ceyhun Gülselam tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Altay

    Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Güven Yalçın şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cihan Topaloğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Beşiktaş

    Mohammad Naderi, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Serdar Saatçı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Tehlikeli Hareket | Altay

    Khaly Thiam tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Michy Batshuayi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Altay

    Altay takımından Khaly Thiam çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Thaciano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Mohammad Naderi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Güven Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ceyhun Gülselam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Altay takımından Ceyhun Gülselam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Francisco Montero faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ersin Destanoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Altay

    Atiba Hutchinson, ceza sahası içinde sağ çaprazda Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor. Beşiktaş maça serbest vuruş ile başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Umut Meraş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Altay

    Güven Yalçın, Cebrail Karayel tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Altay

    Atiba Hutchinson, Ceyhun Gülselam tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Josef De Souza ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Beşiktaş

    Güven Yalçın ile Cebrail Karayel arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Güven Yalçın. Taç çizgisine yakın bir bölgede Altay takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
6
8
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Altay Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Altay Altay Yedekler

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