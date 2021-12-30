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Beşiktaş - Altay Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Yıldırım geçiyor.
Güven Yalçın - Ceyhun Gülselam mücadelesinde hakem, Altay lehine faul kararı veriyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
Altay takımında Zeki Yıldırım faul yapıyor.
Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay, Martin Rodriguez ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
Altay takımında Thaciano faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Güven Yalçın.
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.
Umut Meraş, Ceyhun Gülselam tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.
Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile köşe vuruşu kullanıyor.
Güven Yalçın şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cihan Topaloğlu geçiyor.
Mohammad Naderi, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.
Serdar Saatçı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Khaly Thiam tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Michy Batshuayi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Altay takımından Khaly Thiam çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Altay takımından Thaciano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımından Mohammad Naderi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Güven Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ceyhun Gülselam.
Altay takımından Ceyhun Gülselam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında Francisco Montero faul yapıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ersin Destanoğlu.
Atiba Hutchinson, ceza sahası içinde sağ çaprazda Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor. Beşiktaş maça serbest vuruş ile başlayacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Umut Meraş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
Güven Yalçın, Cebrail Karayel tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Atiba Hutchinson, Ceyhun Gülselam tarafından faulle durduruluyor.
Beşiktaş, Josef De Souza ile serbest vuruş kullanacak.
Güven Yalçın ile Cebrail Karayel arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Güven Yalçın. Taç çizgisine yakın bir bölgede Altay takımı oyuna başlayacak.
Altay takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.