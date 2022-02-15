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Stadyum Parc des Princes Hakem Daniele Orsato Maç Saati 15 Şubat 23:00
11'
0 0
Paris St Germain
Paris St Germain
Real Madrid
Real Madrid

Canlı Maç Anlatımı Paris St Germain - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Paris St Germain

    Kylian Mbappe ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Ceza sahası içinde topla buluşan Angel Di Maria, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Paris St Germain Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Paris St Germain Paris St Germain
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Paris St Germain Real Madrid Maç Kadroları

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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