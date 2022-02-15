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Paris St Germain - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Kylian Mbappe ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Angel Di Maria, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.