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Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Danny Makkelie Maç Saati 09 Mart 23:00
22'
0 0
Real Madrid
Real Madrid
Paris St Germain
Paris St Germain

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Leandro Paredes rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Korner | Paris St Germain

    Kylian Mbappe ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Daniel Carvajal

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    7'
    Sarı Kart | Paris St Germain

    Paris St Germain takımında Leandro Paredes, sarı kart görüyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Marco Asensio rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Paris St Germain Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Paris St Germain Paris St Germain
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
3
0
Korner
0
1
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Paris St Germain Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

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