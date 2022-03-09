Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Real Madrid - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı
Leandro Paredes rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kylian Mbappe ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Daniel Carvajal
Paris St Germain takımında Leandro Paredes, sarı kart görüyor.
Marco Asensio rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.