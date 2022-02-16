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Stadyum Giuseppe Meazza Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 16 Şubat 23:00
27'
0 0
Inter
Inter
Liverpool
Liverpool

Canlı Maç Anlatımı Inter - Liverpool Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sadio Mane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    23'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    22'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    Korner | Inter

    Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Ofsayt | Liverpool

    Ceza saha içinde topla buluşan Diogo Jota için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Hakan Çalhanoğlu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sadio Mane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Ofsayt | Inter

    Lautaro Martinez sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Liverpool takımı Thiago Alcantara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thiago Alcantara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    9'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Sadio Mane, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Lautaro Martinez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Inter Liverpool Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Inter Inter
0 0 %
Liverpool Liverpool
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
0
0
Korner
2
2
Faul
2
3
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Inter Liverpool Maç Kadroları

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Inter Inter Yedekler

Liverpool Liverpool Yedekler

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