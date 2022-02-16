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Inter - Liverpool Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Sadio Mane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Diogo Jota için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakan Çalhanoğlu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sadio Mane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Lautaro Martinez sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Liverpool takımı Thiago Alcantara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thiago Alcantara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sadio Mane, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Lautaro Martinez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.