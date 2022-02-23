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Atletico Madrid - Manchester United Canlı Maç Anlatımı
Luke Shaw ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Atletico Madrid, Hector Herrera ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Joao Felix Atletico Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Renan Lodi, gol pasını veren isim.
Joao Felix ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jose Gimenez penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Angel Correa ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.