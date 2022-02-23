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Stadyum Wanda Metropolitano Hakem Ovidiu Alin Hategan Maç Saati 23 Şubat 23:00
18'
1 0
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Manchester United
Manchester United
Joao Felix 7'

Canlı Maç Anlatımı Atletico Madrid - Manchester United Canlı Maç Anlatımı

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    17'
    Korner | Manchester United

    Luke Shaw ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    7'
    Korner | Atletico Madrid

    Atletico Madrid, Hector Herrera ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    Gooolll | Atletico Madrid

    GOL! Joao Felix Atletico Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    Asist | Atletico Madrid

    Renan Lodi, gol pasını veren isim.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Atletico Madrid

    Joao Felix ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    Engellenen Şut | Atletico Madrid

    Jose Gimenez penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    2'
    Korner | Atletico Madrid

    Angel Correa ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Atletico Madrid Manchester United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atletico Madrid Atletico Madrid
0 0 %
Manchester United Manchester United
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Atletico Madrid Manchester United Maç Kadroları

Atletico Madrid Atletico Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Diego Simeone

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Atletico Madrid Atletico Madrid Yedekler

Manchester United Manchester United Yedekler

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