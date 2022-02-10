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Stadyum Vodafone Park Hakem Yasin Kol Maç Saati 10 Şubat 20:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Göztepe
Göztepe

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Kahraman Demirtaş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Beşiktaş

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Miralem Pjanic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Obinna Nwobodo – Alex Teixeira mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Kerim Alıcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Francisco Montero, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Francois Moubandje sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Beşiktaş

    Francois Moubandje, taç çizgisine yakın bir noktada Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Alex Teixeira önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Alex Teixeira tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Göztepe

    Kahraman Demirtaş – Alex Teixeira mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Rachid Ghezzal

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aytaç Kara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Göztepe

    Aytaç Kara ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Miralem Pjanic rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı Rachid Ghezzal ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Aytaç Kara sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Göztepe

    Aytaç Kara ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Kerem Kalafat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Göztepe

    Ceza sahası içerisindeki Cherif Ndiaye – Rıdvan Yılmaz mücadelesinde hakem Yasin Kol, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Göztepe

    Obinna Nwobodo - Miralem Pjanic mücadelesinde hakem, Göztepe yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Beşiktaş

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Domagoj Vida kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Alex Teixeira, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Obinna Nwobodo sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Francois Moubandje sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rıdvan Yılmaz rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Francois Moubandje faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rachid Ghezzal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Josef De Souza

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Göztepe

    Kerim Alıcı - Rıdvan Yılmaz mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Cyle Larin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Josef De Souza ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Miralem Pjanic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Elle Oynama | Göztepe

    Kahraman Demirtaş ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Obinna Nwobodo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Francisco Montero ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Göztepe

    Taç çizgisine yakın bir yerde Cyle Larin, Dino Arslanagic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Obinna Nwobodo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Hakem, Oğuzhan Özyakup tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem, orta yuvarlakta bulunan Cyle Larin için ofsayt bayrağını kaldırıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Göztepe

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Atınç Nukan kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Francisco Montero faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Göztepe

    Rachid Ghezzal, orta saha çizgisine yakın bir noktada Kahraman Demirtaş tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
1
4
İsabetsiz Şut
6
1
Kurtarış
4
1
Korner
2
2
Faul
3
13
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Göztepe Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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