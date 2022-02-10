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Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.
Göztepe takımında Kahraman Demirtaş faul yapıyor.
Beşiktaş takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.
Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Miralem Pjanic kullanacak.
Obinna Nwobodo – Alex Teixeira mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Göztepe takımından Kerim Alıcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında Francisco Montero, sarı kart görüyor.
Göztepe takımından Francois Moubandje sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.
Francois Moubandje, taç çizgisine yakın bir noktada Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.
Alex Teixeira önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Alex Teixeira tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Beşiktaş takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.
Kahraman Demirtaş – Alex Teixeira mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Rachid Ghezzal
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aytaç Kara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytaç Kara ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımından Halil Akbunar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Miralem Pjanic rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımı Rachid Ghezzal ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Göztepe takımından Aytaç Kara sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytaç Kara ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Kerem Kalafat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.
Ceza sahası içerisindeki Cherif Ndiaye – Rıdvan Yılmaz mücadelesinde hakem Yasin Kol, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Obinna Nwobodo - Miralem Pjanic mücadelesinde hakem, Göztepe yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Domagoj Vida kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Alex Teixeira, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.
Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Miralem Pjanic.
Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.
Göztepe takımından Obinna Nwobodo sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Francois Moubandje sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rıdvan Yılmaz rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.
Göztepe takımında Francois Moubandje faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rachid Ghezzal.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Josef De Souza
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Montero.
Kerim Alıcı - Rıdvan Yılmaz mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Cyle Larin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Beşiktaş takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Josef De Souza ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Miralem Pjanic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kahraman Demirtaş ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Obinna Nwobodo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Beşiktaş, Francisco Montero ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Cyle Larin, Dino Arslanagic tarafından faule maruz kalıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Obinna Nwobodo.
Hakem, Oğuzhan Özyakup tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Cyle Larin için ofsayt bayrağını kaldırıyor
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Halil Akbunar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Atınç Nukan kullanacak.
Beşiktaş takımında Francisco Montero faul yapıyor.
Rachid Ghezzal, orta saha çizgisine yakın bir noktada Kahraman Demirtaş tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.