Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Admir Mehmedi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
Hakem, Edin Visca tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Golün asistini yapan isim Djaniny.
GOL! Edin Visca Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Fernando Martins, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Edin Visca tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Stefano Denswil, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Anastasios Bakasetas - Admir Mehmedi mücadelesinde hakem, Trabzonspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor.
Manolis Siopis, ceza sahasına yakın bir noktada Fernando Martins tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Vitor Hugo, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımında Serkan Asan orta saha çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredy geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.