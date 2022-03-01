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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 01 Mart 20:00
24'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Edin Visca 12'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ çaprazdan Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Admir Mehmedi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

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    14'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Hakem, Edin Visca tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Djaniny.

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    12'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Edin Visca Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    11'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

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    10'
    Faul | Trabzonspor

    Fernando Martins, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Edin Visca tarafından faule maruz kalıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Stefano Denswil, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas - Admir Mehmedi mücadelesinde hakem, Trabzonspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Manolis Siopis, ceza sahasına yakın bir noktada Fernando Martins tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Vitor Hugo, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Serkan Asan orta saha çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
3
1
Faul
4
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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