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Stadyum Vodafone Park Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 02 Mart 20:00
23'
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
6' Mario Gavranovic

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    22'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.

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    21'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Mert Çetin ile Michy Batshuayi arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mert Çetin. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

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    19'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

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    19'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Valentin Rosier, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdulkadir Parmak geçiyor.

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    15'
    Faul | Beşiktaş

    Abdulkadir Parmak, Atiba Hutchinson tarafından faule maruz kalıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Umut Meraş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    11'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Necip Uysal

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    10'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Lionel Carole.

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    6'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Mario Gavranovic Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rachid Ghezzal geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Andrea Bertolacci faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Welinton Silva.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.

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    4'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Abdulkadir Parmak faul yapıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
1
Korner
4
0
Faul
1
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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