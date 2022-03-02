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Beşiktaş - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
Mert Çetin ile Michy Batshuayi arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mert Çetin. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
Valentin Rosier, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.
Miguel Cardoso şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdulkadir Parmak geçiyor.
Abdulkadir Parmak, Atiba Hutchinson tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımından Umut Meraş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Necip Uysal
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miguel Cardoso şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Lionel Carole.
GOL! Mario Gavranovic Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rachid Ghezzal geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Andrea Bertolacci faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Welinton Silva.
Beşiktaş takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Abdulkadir Parmak faul yapıyor.
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.