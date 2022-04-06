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Stadyum Stamford Bridge Hakem Clement Turpin Maç Saati 06 Nisan 22:00
30'
0 2
Chelsea
Chelsea
Real Madrid
Real Madrid
21' Karim Benzema 24' Karim Benzema

Canlı Maç Anlatımı Chelsea - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    24'
    Asist | Real Madrid

    Luka Modric, gol pasını veren isim.

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    24'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! Karim Benzema ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.

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    21'
    Asist | Real Madrid

    Vinicius Junior, gol pasını veren isim.

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    21'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! Karim Benzema Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

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    19'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Antonio Rüdiger hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    14'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Eder Militao, sarı kart görüyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Christian Pulisic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Korner | Chelsea

    Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius Junior, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kai Havertz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Chelsea Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Chelsea Chelsea
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
1
2
Korner
1
0
Faul
7
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Chelsea Real Madrid Maç Kadroları

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Chelsea Chelsea Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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