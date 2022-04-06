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Chelsea - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Luka Modric, gol pasını veren isim.
GOL! Karim Benzema ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.
Vinicius Junior, gol pasını veren isim.
GOL! Karim Benzema Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Chelsea takımında Antonio Rüdiger hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Real Madrid takımında Eder Militao, sarı kart görüyor.
Christian Pulisic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius Junior, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kai Havertz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.